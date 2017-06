Los 14 consejos de Bill Gates a los recién egresados

;

Bill Gates nunca terminó la universidad. El fundador de Microsoft estudió dos años en Harvard y abandonó la carrera para dedicarse de lleno a la empresa de computadores que acababa de fundar junto a Paul Allen. Sin embargo, su carrera como director de la compañía de computación más grande del mundo y filántropo ha sido tan exitosa que las nuevas generaciones de futuros emprendedores lo buscan constantemente a pedirle consejos.

Por esta razón, y aprovechando que es temporada de graduaciones en Estados Unidos, Gates se dirigió a todos los nuevos profesionales alrededor del mundo. Con una retahíla de mensajes por Twitter y un mensaje que publicó en su blog personal, el multimillonario felicitó a la promoción del 2017 y les ofreció algunos consejos para su futuro.

El magnate le recomienda a los recién graduados cuáles cree que son las mejores oportunidades laborales en este momento, la importancia de apreciar el talento de los demás y por qué hay que positivamente sobre el mundo.

“Los recién graduados me piden muy a menudo consejos. Y a riesgo de sonar como este chico...”, empieza Gates, enlazando la famosa línea de la película El graduado en la que el señor McGuire le recomienda a Benjamin, interpretado por Dustin Hoffman, meterse al negocio de los plásticos.

1/ New college grads often ask me for career advice. At the risk of sounding like this guy…https://t.co/C68mjJ5g44 — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

“Inteligencia artificial, energía y ciencias biológicas son campos prometedores donde puedes hacer un gran impacto. Es lo que miraría en este momento”.

2/ AI, energy, and biosciences are promising fields where you can make a huge impact. It‘s what I would do if starting out today. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

Según el mismo Gates dijo en su blog Gatesnotes.com, “apenas comenzamos a descubrir todas las maneras que la Inteligencia Artificial hará a las personas más productivas y creativas. Hacer energía limpia, asequible y confiable será esencial para combatir la pobreza y el cambio climático. Y las biociencias están llenas de oportunidades para ayudar a las personas a vivir más y más saludables”.

“Al recordar el momento en que dejé la universidad, veo que hay algunas cosas que me hubiera gustado saber”.

3/ Looking back on when I left college, there are some things I wish I had known. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

“Por ejemplo, la inteligencia toma muchas formas distintas. No es unidimensional. Y no es tan importante como solía pensar”.

4/ E.g. Intelligence takes many different forms. It is not one-dimensional. And not as important as I used to think. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

El magnate confiesa que en sus primeros años al frente de Microsoft creía que “si podía escribir un gran código, podía manejar bien a la gente o un equipo de marketing o cualquier otra tarea. Tuve que aprender a apreciar los diferentes talentos de las personas. Entre más rápido entiendas esto, más rica será tu vida”.

“También tengo un gran arrepentimiento: cuando dejé la escuela sabía muy poco acerca de las desigualdades en el mundo. Me llevó décadas aprender de ello”.

5/ I also have one big regret: When I left school, I knew little about the world’s worst inequities. Took me decades to learn. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

En su blog, Gates confiesa que no aprendió esto hasta cuando viajó con su esposa, Melinda Gates, a África. “Estábamos impactados por lo que vimos. Nos sorprendió mucho que millones de niños estuvieran muriendo de enfermedades por las que nadie se preocupa en los países desarrollados. Pensamos que era la cosa más injusta del mundo y que no podíamos esperar en hacer algo al respecto”.

“Tú sabes más que yo cuando tenía tu edad. Puedes empezar a luchar contra la desigualdad, ya sea en la calle o alrededor del mundo, y cuanto antes mejor”.

6/ You know more than I did when I was your age. You can start fighting inequity, whether down the street or around the world, sooner. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

“Mientras tanto, rodéate de personas que te desafíen, que te enseñan y te empujen a sacar lo mejor de ti. Tal y como hace @MelindaGates conmigo”.

7/ Meanwhile, surround yourself with people who challenge you, teach you, and push you to be your best self. As @MelindaGates does for me. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

“Como @WarrenBuffett, yo mido mi felicidad en base a la gente que me rodea que me hace sentir feliz y amado, y por la diferencia que logró crear en los demás”.

.@melindagates 8/ Like @WarrenBuffett I measure my happiness by whether people close to me are happy and love me, & by the difference I make for others. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

“Si pudiera darles a cada uno de ustedes un regalo de graduación, sería este, que es el libro más inspirador que he leído jamás”.



.@melindagates @WarrenBuffett 9/ If I could give each of you a graduation present, it would be this--the most inspiring book I‘ve ever read. pic.twitter.com/P67BuvpELJ — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

Es el libro “Los ángeles que llevamos dentro” escrito por el psicólogo experimental Steven Pinker en 2011, que trata del declive de la violencia en el mundo moderno. Pinker argumenta que, en contra del popular adagio de que ‘todo tiempo pasado fue mejor’, hoy en día la erosión de los valores asociados a la familia y la religión y el surgimiento del individualismo y el pensamiento cosmopolita ha conducido a una sociedad vez menos violenta.

“En el libro, Pinker nos muestra cómo el mundo es cada vez un lugar mejor. Podría sonar como una locura, pero es verdad. Este es el momento más pacífico en la historia de la humanidad”.

.@melindagates @WarrenBuffett 10/ @SAPinker shows how the world is getting better. Sounds crazy, but it’s true. This is the most peaceful time in human history. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

“Esto es muy importante, ya que si tu crees que el mundo está mejorando, vas a querer difundir el progreso y las mejoras a más personas y lugares”.

.@melindagates @WarrenBuffett @sapinker 11/ That matters because if you think the world is getting better, you want to spread the progress to more people and places. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

“No significa que debamos pasar por alto los serios problemas que estamos enfrentando. Esto sólo significa que tú crees que puede ser resuelto”.

.@melindagates @WarrenBuffett @sapinker 12/ It doesn’t mean you ignore the serious problems we face. It just means you believe they can be solved. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

“Esta es la parte central de mi visión del mundo. Me sostiene en tiempos difíciles y es la razón por la que amo mi trabajo. Creo que podría hacer lo mismo por ti”.

.@melindagates @WarrenBuffett @sapinker 13/ This is the core of my worldview. It sustains me in tough times and is the reason I love my work. I think it can do same for you. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

Finalmente, Gates termina sus consejos con una nota positiva: “Estamos en un momento maravilloso para estar vivos. Y espero que lo aproveches al máximo”.

.@melindagates @WarrenBuffett @sapinker 14/ This is an amazing time to be alive. I hope you make the most of it. — Bill Gates (@BillGates) 15 de mayo de 2017

