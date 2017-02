91 docentes investigados por abuso sexual de menores

La semana pasada, la captura de un profesor de primaria de un colegio en Kennedy por abuso sexual disparó las alarmas de la comunidad educativa y de las familias. Según la oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación Distrital (SED), que se encarga de conocer las denuncias de los presuntos actos de abuso contra estudiantes, se están adelantando 91 procesos disciplinarios a educadores y personal que trabaja en colegios públicos de Bogotá.

De los 91 casos, 89 son contra hombres y el resto contra mujeres. Del total de procesos abiertos, hay 49 hechos que al parecer fueron cometidos contra niños menores de 14 años, la mayoría de primaria. Existen también otras 72 denuncias que involucran a víctimas adolescentes entre los 14 y 18 años. La SED todavía no ha abierto un proceso formal contra estos casos.

Entre el 2012 y 2017, la Secretaría de Educación de Bogotá recibió un total de 171 quejas, de las cuales 80 ya finalizaron y los otros 91 procesos son los que hoy están vigentes. Por otro lado, entre 2015 y 2016, se registraron 32 procesos sancionatorios.

Actualmente hay 26 procesos en indagación preliminar, 49 en investigación disciplinaria, 7 en etapa de juicio y 9 en decisión de primera instancia.

Al tratar de precisar el nombre de los colegios o localidades donde se presentaron estas instituciones, la secretaria de Educación, María Victoria Angulo, en una rueda de prensa, consideró que no era conveniente dar esa información porque podría generar una estigmatización de la labor educativa y afectar las investigaciones en curso. “Esto no se puede repetir en nuestros colegios. Tenemos que ser cuidadosos con no estigmatizar a nuestros docentes. Estos 91 casos merecen toda la investigación del caso y el rigor de los que vayamos encontrando. A mi cargo tengo 35.00 docentes en el Distrito que hacen una labor muy importante”, dijo.

Por otro lado, la SED especificó que también existen casos de matoneo y amenaza contra profesores del Distrito; 20 se registraron en 2016. “Tenemos un comité de maestros y maestras acosados a su integridad y su seguridad”, contó Angulo.

Entre enero y octubre de 2016, en Bogotá, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 2.548 exámenes médicos-legales por presuntos delitos sexuales, de los cuales 105 fueron cometidos en algún establecimiento educativo. De esta cifra, 56 agresores fueron identificados como profesores.

El caso más reciente de abuso se presentó la semana pasada. El supuesto agresor fue identificado como un docente de Matemáticas de primaria quien fue capturado luego de ser señalado por una madre como el responsable de abusar sexualmente de su hija. Él no aceptó su responsabilidad. Esta no es la primera denuncia que recibe el docente por estos mismos hechos. La Fiscalía informó que mantiene abiertas otras tres investigaciones contra él en hechos similares.

