5 consejos para aprender un idioma nuevo

“Año nuevo, vida nueva”, dice el refrán. Y con ella vienen los propósitos. Por estos días es usual ver los gimnasios atiborrados de gente que se puso como meta ponerse en forma para este 2017. Otros, en cambio, tienen entre su lista de metas encontrar el amor y demás. También están los que se proponen aprender un nuevo idioma por cuenta propia. Para ellos va dirigido este artículo porque, aunque la mayoría de las personas acudan a una academia de idiomas para lograrlo, hacerlo de manera autodidacta puede llegar a ser más beneficioso.

Según un artículo de la publicación británica The Guardian, escrito tras preguntar a varios jóvenes acerca del porqué no aprendían un nuevo idioma, la mayoría apuntó a las dificultades que encuentran para adquirir conocimientos de manera más personal y práctica. Cuando se les preguntó qué les animaría a aprender idiomas, un pequeño porcentaje de estudiantes referenció que lo harían si el colegio les diera la opción. En cambio, la mayoría apuntó a que preferirían actividades fuera del entorno escolar, como intercambios en el extranjero, conversaciones con personas nativas, aprendizaje a través de aplicaciones móviles, películas extranjeras, lecciones interactivas y hasta videojuegos.

Aprender un idioma por cuenta propia no es imposible, y le permite hacerlo a su propio ritmo. A continuación, diferentes razones que lo pueden motivar a aprender un idioma por su propia cuenta.

1) Aprender fuera del colegio puede dar mejores resultados

Un estudiante que ha estudiado en el extranjero mejora su autoestima, independencia, disposición a aceptar desafíos, y capacidad de hacer frente a diversos problemas y situaciones. Su experiencia de vivir y estudiar en otro país brinda nuevas habilidades de negociación; y la adquisición de otro idioma puede convertirse en una ventaja competitiva con respecto a otros candidatos en una entrevista de trabajo. Tenga presente que estudiar en el extranjero puede llegar a ayudar a desarrollar las habilidades cotidianas y darle la experiencia que un salón de clases nunca podrá darle. Usted se sumergirá en un nuevo entorno cultural y conseguirá habilidades que en el mercado laboral serán apreciadas como la adaptabilidad, creatividad y el trabajo en equipo.

2) Hablar con nativos por una hora es más útil que estudiar en un salón de clases

Está probado que hablar con nativos mejora la comprensión y la pronunciación. Usted estará rodeado de la lengua a diario y oirá su contexto cultural. “Desde que me lancé a hablar con nativos se me quitó la vergüenza y aprendí mucho de las expresiones que la gente usa en situaciones del día a día. Parece que cuando no te estás enfrentando a un examen se aprende mejor”, afirma un testimonio en el artículo de The Guardian.

3) El tiempo libre puede convertirse en tiempo de aprendizaje

Cuando considere que tiene un nivel elevado en el idioma que desea perfeccionar, cambie todos los programas y películas que esté viendo a ese idioma. Hágalo también con sus dispositivos electrónicos, como el computador y el celular. Además de entrenar su nivel de escucha y comprensión cambiará la rutina del día a día y empezará a pensar las tareas cotidianas en otro idioma.

4) Practique fuera de su zona de confort

En un mundo cada vez más globalizado hacen falta más ciudadanos del mundo. Al salir del país usted podrá comprobar la enorme utilidad de hablar varios idiomas. “A mí siempre me ha encantado viajar, así que, cuando vi que mi nivel de inglés era suficientemente bueno me lancé por otros idiomas. Viajé a Francia y vi que me podía comunicar. La gente me trataba no como un turista y así comencé a disfrutar mucho más de los viajes”, afirmó el mismo estudiante.

5) Haga las clases a su medida

Si aprende un idioma por su cuenta no tendrá que preocuparse por alcanzar al estudiante que mejor le va o esperar al más lento. Así mismo, la clase no termina cuando suena el timbre, sino cuando usted piense que ya ha aprendido la lección del día. Siendo autodidacta usted es quien marca el ritmo. Recuerde que la clase no tiene que ser en un sitio cerrado, si hace buen tiempo vaya a un parque o escuche la letra de una canción.

Para estar enterado sobre las noticias de educación en Colombia y el mundo, síganos en Facebook y en Twitter.