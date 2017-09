5 consejos para aprender un nuevo idioma

;

Para aprender un nuevo idioma lo primero que hay que ser es atrevido. Y cualquiera puede hacerlo, solo se necesita voluntad. Así opinan algunos expertos consultados sobre la aventura de aprender una nueva lengua y la frustración que ello implica para algunos.

Claro que hay algunos idiomas más difíciles que otros dependiendo de cada persona, pero existen, métodos, técnicas y consejos para potenciar las habilidades individuales y no terminar en la típica frase: "Yo no soy bueno para los idiomas".

Estos son algunos consejos.

1. Cursos de internet

Para aprender un nuevo idioma no se necesita que se inscriba necesariamente en un curso presencial. También puede hacerlo a través de clases por internet, una modalidad que mostró un crecimiento significativo en los últimos años, según los especialistas.

"Me sorprende que esto tenga tanto éxito ahora. Yo pensé que si no tenían un profesor no funcionaba pero, al contrario, es un éxito impresionante. Soluciona muchos problemas a la gente que no puede viajar", sostiene Lucila Gasso, asistente pedagógica del Centro Universitario de Idiomas (CUI), de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

El CUI enseña 20 lenguas extranjeras, además del español, a través de cursos presenciales y por internet. Existen infinitos sitios web donde tomar clases de idiomas que pueden servir de guía para aprender o bien una herramienta más para lograr conocer el idioma.

2. Autodidacta

Ser autodidacta a la hora de aprender un nuevo idioma puede resultar extremadamente útil o llevarlo a una decepción. Puede experimentar colocando subtítulos del idioma que quiere aprender en las películas, escuchar discos con la lengua de su interés o suscribirse a los famosos podcasts, que en los últimos años volvieron a estar de moda.

Pero a tener cuidado. No todo material al que esté expuesto significa que logrará el conocimiento deseado. "Hay un principio de adquisición: no se puede hablar una lengua si antes no se la escuchó. Y no puedes escribir sin antes leer. El principal consejo es escuchar la lengua con el nivel que se pueda interpretar. Si un alumno que no sabe el idioma mira la TV o una película y no entiende nada, se va a frustrar mucho", asegura Gasso a BBC Mundo.

3. Conocerse

En definitiva, todo lo anterior también dependerá de cuanto se conoce usted a la hora de adquirir conocimientos. "Cada uno tiene que adaptarse a lo que tiene, al momento y a la circunstancia", opina Felipe Bernal Montes, profesor senior de Lectura Ágil, un sitio web español con 4.000 alumnos que ofrece técnicas para leer y comprender más rápido la lectura.

Es decir, para algunos tomar un curso regular es la manera más beneficiosa de adquirir un nuevo idioma, mientras que para otros, tomarse su tiempo para estudiar es la mejor forma. "Hay que saber de qué manera aprende mejor. Eso es muy importante. Porque para algunos puede ser más productivo escuchar primero y para otros puede ser leer", le dice Gasso a BBC Mundo.

También hay que tener en cuenta la capacidad de memoria. "El vocabulario es memorización. Si va a aprender chino, seguramente le resultará más difícil. Pero siempre puede hacer asociaciones mentales o buscar tus trucos nemotécnicos (un sistema para recordar secuencias de nombres, números o datos)", agrega Bernal Montes.

4. Regularidad

Cuanto más expuesto se está al idioma en el que se quiere educarse, mejores serán los resultados que se obtendrán. "Una cosa es aprender una lengua que la sociedad habla y otra es aprender en un contexto donde no se habla esa lengua. Entonces la única exposición que tiene el alumno es la clase", explica Gasso.

Por eso, los expertos sostienen que internet es una rica fuente de material para este propósito ya que se accede a libros, temas musicales y sus letras, blogs y películas, entre otras. El contexto para aprender una lengua extranjera debe ser lo más parecido a la vida real.

Y la regularidad es la clave para triunfar en el aprendizaje de un idioma. "La mayoría de los alumnos cree: ‘‘¡Ah! yo no tengo facilidad para las lenguas‘. Es verdad que hay gente muy talentosa, pero cualquier persona puede aprender un idioma lo que pasa es que tiene que estar en contacto con esa lengua y tener voluntad", dice Gasso.

5. Perder el miedo

Ambos especialistas sostienen que lo importante es perder el miedo a la frustración. "Para aprender un nuevo idioma lo primero que hay que ser es atrevido. Hay que soltar ese concepto de que tienes que hacerlo todo perfecto", afirma Bernal Montes a BBC Mundo.

"La frustración no debería tener cabida porque debemos ser conscientes de que las cosas no se aprenden porque sí, ni inmediatamente, ni todo el mundo tiene la misma capacidad de aprendizaje", opina el profesor.

Mientras que Gasso recomienda "estar en contacto con nativos o buenos hablantes de la lengua sin temor a cometer errores. Se aprende cometiendo errores. Es parte del aprendizaje y no pasa nada".

