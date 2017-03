Cómo realizar reclamaciones ante las universidades

Conozca de qué forma puede presentar quejas ante una institución de educación superior y qué puede hacer en caso de no obtener respuesta.

Algunos estudiantes desconocen el funcionamiento interno de las universidades y eso se convierte en un problema a la hora de hacer efectiva una queja o reclamo. Debido a eso y en la mayoría de los casos, acaban dirigiéndose directamente al Ministerio de Educación (MEN) saltándose los procedimientos internos que han sido establecidos para tal fin.

Semana Educación le explica qué debe hacer para interponer una reclamación ante las instituciones de educación superior:

En caso de que los estudiantes consideren que alguna de sus libertades ha sido vulnerada, deberán remitirse a los reglamentos internos de la institución y seguir un conducto regular. Cada institución tiene la potestad de crear unos propios debido a la autonomía académica, administrativa y económica que las caracteriza, pero sin dejar de contemplar en cualquier caso los derechos y deberes de los estudiantes, así como la forma de garantizar su cumplimiento de acuerdo al artículo 69 de la Constitución Política y a la Ley 30 de 1992.

Las universidades cuentan con un Consejo o Comité estudiantil conformado por representantes de los estudiantes elegidos democráticamente por los alumnos. Ellos son los encargados de transmitir las inconformidades al Consejo Superior de la institución y velar por los intereses de sus compañeros.

Estos representantes estudiantiles deben estar pendientes de las solicitudes que reciben y estar dispuestos a escuchar a la comunidad o individuo afectados. Además, son los encargados de dar a conocer el reglamento estudiantil a los alumnos, orientarlos y brindar apoyo y acompañamiento en caso de existir algún proceso en su contra. “En casos de plagio, suplantación de identidad o robo, los estudiantes deben presentar descargos y los representantes estamos ahí para proteger los derechos de los estudiantes”, explicó a Semana Educación José Luis Fernández, representante estudiantil durante dos años de la Universidad Central.

Dentro de las universidades existen varias instancias para interponer quejas, reclamos y proposiciones. Por ejemplo, en el caso de la Central, existe el Comité de Carrera, el Consejo de Facultad, el Consejo Académico y el Consejo Superior, todo ello para garantizar la no vulneración de derechos de la comunidad estudiantil.

El Comité de Carrera y el Consejo de Facultad son las primeras instancias para resolver los conflictos. En caso de no lograr ser resueltas, las peticiones pasan al Consejo Superior, compuesto por representantes de los estudiantes, profesores, decanos y el rector de la institución “Para ser consideradas en este escenario, las quejas deben ser muy graves”, afirma Fernández.

En la Universidad Nacional, los estudiantes que deseen presentar una queja deben acogerse a las normas previstas en cada facultad. En la carrera de Filosofía y Letras, por ejemplo, el conducto regular para que los alumnos presenten solicitudes es a través del decano como autoridad inmediata y es quien conoce los asuntos relacionados con el gobierno escolar. Él es la primera instancia a la que acudir antes de hacerlo ante otras autoridades y dependencias de la institución.

Si la petición no es escuchada, el estudiante tiene la potestad de presentar una queja formal ante la dependencia en la que se haya presentado el inconveniente. Una vez la solicitud es tramitada, y si la respuesta no cumple con las expectativas del joven, podrá presentar un recurso reposición ante el mismo departamento o un recurso de apelación al superior jerárquico.

En caso de que la respuesta a las peticiones no se adecúe al Reglamento Estudiantil y a las demás normas, los estudiantes podrán acudir al MEN para poner en su conocimiento la presunta irregularidad. El gobierno activa entonces las funciones de inspección y vigilancia ante los establecimientos.

Las quejas contra universidades aumentan

De acuerdo con un informe presentado por la cartera educativa, el índice de denuncias contra instituciones de educación superior creció significativamente en 2016 con respecto al año 2015. En total 4.143 reclamaciones frente a las 2.500 del año pasado, la mayoría relacionadas con la calidad de los programas educativos y la falta de capacitación, evaluación, escalafón y salario de los docentes contratados.

Este es el listado de los reclamos más recurrentes:

Gestión institucional 1.934

Procesos Administrativos (Admisión, convenios, entre otros) 686

Derechos Pecuniarios (inscripciones, matrículas, certificados) 498

Personal Docente 302

Plan de estudios 197

Requisitos de grado 150

En este informe no se estableció cuáles fueron las universidades con mayor número de denuncias. Según voceros del MEN consultados por esta publicación, el objetivo de mantener en secreto esta información no es otro que evitar la no “estigmatización de las instituciones”.

En mayo de 2016, la entonces viceministra de Educación Natalia Ariza presentó un listado con las diez universidades que más denuncias recibieron en 2015, dentro de las que se encontraban: la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) con 147; la Fundación Universitaria San Martín con 121 y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) con 109.

