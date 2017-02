Las claves para ser un periodista exitoso

Algunos atribuyen la culpa a la pereza y otros a la falta de motivación que estos tienen en cuanto a la investigación. Sin embargo, sea cual sea la causa, está el hecho de que no todos los que estudian esta carrera quieren ser del montón. Por esto, en el marco de la Maestría en Periodismo inaugurada en febrero del 2011 por la Universidad del Rosario, en una alianza con Publicaciones SEMANA y RCN Radio y Televisión, el reconocido periodista y caricaturista “Vladdo”, enseñó a los jóvenes que participan en ella cómo destacarse en un ámbito competitivo, y sacarle provecho a un oficio que se ha desvalorizado.

Allí, los estudiantes tuvieron la oportunidad de adentrarse en el mundo del periodismo, al que Carlos Gustavo Patarroyo describe como un “servicio de vigilancia invaluable” en la era de los hechos alternativos, donde existe un claro desdén hacia la verdad y se defienden posiciones indefendibles.

Es por esto que Vladdo, destaca la importancia de ser independiente, ya que esta es la clave en el camino hacia la credibilidad. “Hay que ser líderes y no ir detrás” publicando la información con criterio propio y no por injerencia externa.

Por otro lado, el columnista dio su opinión acerca del auge de las redes sociales, estableciendo que estas constituyen una ‘realidad paralela’ en la que “la tendencia se convierte en injerencia”. Por lo que el reto está en tener juicio para determinar qué es relevante y qué no.

Por último, al tratar el tema de la postverdad, Vladdo estableció la importancia de la erradicación del uso de los eufemismos, pues estos no cambian la situación sino que desvían la atención, como es el caso de los ‘falsos positivos’. “El papel del periodismo es aprender a no tragar entero y tener claras dos cosas: saber que cada historia tiene al menos dos versiones y aprender a vender el trabajo y no la conciencia”.

Sin duda, fue un espacio de reflexión en donde una de las voces más reconocidas en el medio pudo transmitir aquello que espera del periodismo en las futuras generaciones y, en donde los estudiantes pudieron tomar nota de qué hacer al momento de graduarse, para así, revalorizar la profesión.