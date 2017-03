Si quiere desarrollo económico en el país, eduque a las niñas

Esta mañana el mundo se despertó con al grito de una misma consigna: “No nos regales más rosas, danos derechos”. Esta era la forma en la que las mujeres y muchos hombres en todo el mundo -también en América Latina-, hacían un llamado a la sociedad mundial para exigir que cese la violencia de género y se creen políticas que promuevan la igualdad de derechos.

En Colombia, de acuerdo con informe presentado por el Instituto de Medicina Legal y la Universidad de la Sabana, en el año 2016 los feminicidios presentaron un incremento del 22 % con relación al año 2015. Además, se registraron 15.082 denuncias por violencia sexual, frente a los 14.021 del año anterior. Las mujeres más afectadas fueron las que tenían entre 10 y 14 años, con 6.265 casos; seguido de las de edades comprendidas entre los 5 y 9 años (3.178), y tercero, las jóvenes entre 15 a 17 años (1.839). Los departamentos con los índices más altos de violencia son Antioquía con 36 casos, seguido de Bogotá D.C., con 29; Risaralda con 24; Atlántico con 16; Valle del Cauca con 15; Bolívar con 10 y Cesar con 10.

La Fundación Juanfe, una organización sin ánimo de lucro que brinda apoyo a madres adolescentes en condición de pobreza extrema y atención médica a población vulnerable, realiza desde hace cuatro años el foro Women Working for the World, en el que se discuten temas de género y desarrollo en el país. Este año, el evento contó con la participación de importantes líderes de derechos humanos como Musimbi Kanyoro, presidente de Global Fund for Women; Nina Weissberg, miembro del Beloit Weissberg Chair Advisory Council; Janeth Valencia, fundadora de la Asociación, Lila Mujer, y Peggy Clark, vicepresidenta de Programas de Políticas y Directora Ejecutiva de Aspen Global Health and Development en el Aspen Institute.

Semana Educación habló con estas mujeres para conocer la situación actual de la mujer en el mundo en relación con la educación.

Según Musimbi Kanyoro, existe una brecha de género en la educación que debe ser direccionada con el apoyo del gobierno, las escuelas y de los mismos individuos. Para ella, la educación es una inversión que hace el individuo en pro de su vida y que le permite conectarse con otros, “así logra obtener libertad para escoger la clase de vida que se quiere”. De hecho, brindar educación a las niñas estimula la economía de los países y empodera las mujeres para participar en todos los ámbitos de la vida. “Las estadísticas de los estados a los que les va bien muestran que los problemas de brechas de género se disipan cuando se incluyen a las mujeres en la toma de decisiones y cuando los niños y niñas tienen acceso a educación sin discriminación”, explicó.

Por su parte, Nina Weissberg, expuso que las mujeres deben empoderarse en el proceso de toma de decisiones y en especial en el tema de derechos reproductivos. Los embarazos en adolescentes son uno de los principales motivos por los que las niñas abandonan sus estudios en Colombia. “Se puede afirmar que nadie quiere niñas de 13 o 15 años embarazadas, entonces todos, desde sus madres, los colegios, el gobierno y las personas que están del lado conservador de la sociedad, deben presentar soluciones que beneficien a las niñas y acuerdos para implementar cambios a las políticas de reproducción que existen en la actualidad”, afirma. También insistió en que la educación debe ser la base del cambio en la sociedad. Es a través de esta herramienta que se hace posible transformar los estereotipos asociados al género y la reproducción y así romper con las brechas de desigualdad que existen actualmente en el mundo”.

De la misma opinión es Yaneth Valencia, quien señaló que deben existir políticas públicas que sean efectivas y eficientes para que rebajar las cifras de embarazo en menores de edad. “Los padres y los colegios deben trabajar unidos para hablar abiertamente sobre sexualidad. El no hacerlo ha facilitado que el índice de embarazos en edades de 12 a 17 años se haya incrementado de una forma alarmante en el país”. Valencia recomienda a los padres hablar con claridad sobre los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección: “Esto no solo evita los embarazos, sino que previene de enfermedades de transmisión sexual.

Para Peggy Clark, a pesar del progreso que ha experimentado el mundo en cuanto a la enseñanza de la equidad de género, todavía existen muchas barreras que se ven reflejadas en el incremento de los niveles de violencia y discriminación contra la mujer. “Existe una falta de entendimiento de lo que significa la equidad de género. Cuando se observa el tipo de educación que se imparte a los niños y jóvenes, no se presenta a la mujer como un par, sino inferior. En Colombia se ha tratado de implementar el discurso sobre equidad pero éste ha sido tergiversado dándole un enfoque negativo”, concluyó.

