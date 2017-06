¿Por qué se celebra el día del orgullo gay?

;

Corría el año 1969 cuando un grupo de policías armados incursionó en el bar Stonewall Inn, localizado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, Estados Unidos, conocido por permitir la entrada de personas homosexuales y transexuales.

Las redadas de los uniformados en este tipo de lugares que amparaban a aquellos que se atrevían a ser y amar al margen de las imposiciones sociales más tradicionalistas fueron habituales en el país norteamericano durante los años 50 y 60. Ambas décadas se caracterizaron por una fuerte criminalización, opresión y persecución de gays y transexuales con el beneplácito del gobierno.

Sin embargo, esa madrugada del 28 de junio de 1969, en el interior del Stonewall, decenas de mujeres y hombres se negaron por igual a entregar sus identificaciones y dejarse inspeccionar como parte de la rutina. Los enfrentamientos que se generaron, causaron la detención de 13 personas y varios agentes y civiles heridos.

Durante los días siguientes se multiplicaron de forma espontánea las protestas y las manifestaciones en las calles de Greenwich Village que exigían tolerancia con la comunidad Lgbti. La tensión entre la Policía de Nueva York, los residentes del barrio y los continuos choques fueron el detonante para que grupos de activistas comenzaran a reunir esfuerzos y a reclamar, no solo espacios en los que gays, lesbianas y transexuales pudieran manifestar su orientación sin ser arrestados, sino el respeto a sus derechos y libertades.

La historia y la memoria colectiva fue justa con los disturbios de Stonewall. No solo se considera que fue el primer momento histórico en el que la comunidad Lgbti estadounidense luchó contra el sistema que le oprimía. A partir de esta movilización colectiva se gestó lo que hoy se conoce como el movimiento moderno que va en pro de los derechos de la comunidad Lgbti a nivel mundial.

Es por esta razón que cada año se conmemora el 28 de junio como recuerdo de aquellos que en el 69 se negaron a identificarse y dejarse registrar como forma de reivindicar su orientación sexual.

Las razones por la que 48 años después se mantiene esta fecha como símbolo de la lucha de la comunidad Lgbti son varias. La primera es que todavía en el mundo se mata y se persigue a las personas por razón de su inclinación sexual.

Según el último informe “‘Homofobia de Estado’ de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales”, (ILGA, por sus siglas en inglés) indica que en 72 países las relaciones entre personas del mismo sexo son delito, y en ocho de ellos el castigo implica hasta la pena de muerte. No existe ningún estado en el planeta en el que ser heterosexual sea ilegal.

En Colombia, solo en 2015 se registraron 110 asesinatos de homosexuales, bisexuales y transexuales, la cifra más alta desde 2011 (119 casos). De estos, 43 fueron motivados por "el prejuicio hacia la orientación sexual".

Niños y jóvenes LGBTI en Colombia

La organización Colombia Diversa comprobó en su encuesta anual de clima escolar LGBTI que muchas de las actitudes discriminatorias contra esta comunidad se reproducen en el aula de clase. La investigación concluyó que el 40 % de los niños pertenecientes a este colectivo han sido víctimas de acoso sexual, físico o psicológico en su colegio, el 67 % se siente inseguro en su institución educativa debido a su orientación y el 23 % faltó a clase por lo menos una vez por sentirse incómodo o desprotegido.

Shannon estudió secundaria en un colegio distrital del barrio Restrepo, en Bogotá. Fue en esa etapa de la vida, en plena adolescencia y revolución de hormonas, en la que la mayoría de jóvenes solo piensan en disfrutar y pasarlo bien, cuando ella se enfrentó por primera vez a la realidad de tener que contarle al mundo quién era. No por iniciativa propia, sino por las presiones externas. “Cuando descubrí que me gustaban los hombres, todo se volvió caótico. Le conté a mi mamá porque me presionaba para que llevara novias a la casa”, contó a Semana Educación.

A la ardua tarea de aceptarse a sí misma y lidiar con una situación familiar compleja, se sumó otro factor más: soportar la burla de sus compañeros de clase. “Fueron muchas las veces que me decían o hacían cosas para hacerme sentir mal”, indicó la joven que hoy tiene 22 años.

Según la encuesta, realizada en 613 colegios de Bogotá y sus alrededores, 35.026 estudiantes reconocieron haber presenciado actitudes de rechazo o violencia contra personas homosexuales en sus colegios y 47.225 aceptaron haber visto actos de discriminación contra ellos en sus salones de clase, siendo las mujeres las más violentadas por sus compañeros.

