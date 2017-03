Cómo ser un estudiante del mundo

Muchos jóvenes sueñan con viajar y estudiar en el exterior. Hacen grandes esfuerzos por vivir experiencias en otras ciudades, aprender idiomas y tomar clases con los profesores sobre los que han leído. Sin embargo, viajar no siempre es una oportunidad para todos: los costos del transporte, del mantenimiento y las barreras lingüísticas les abren una brecha a muchos. Desde luego, viajar no es la única forma de internacionalizar una universidad, de tomar partes del mundo para enriquecer la formación, también está el currículo y el enfoque pedagógico de cada institución.

Semana Educación entrevistó a Hans de Wit, un experto en internacionalización de la educación superior, que ha sido director del centro para internacionalización de la educación superior en la Università Cattolica Sacro Cuore de Milán, para discutir sobre el tema.

Semana Educación (S.E.): ¿Por qué es importante que las universidades se internacionalizan?

Hans de Wit (H.W.): Todos los aspectos que son relevantes en las instituciones de educación superior -la investigación, la enseñanza y el servicio a la sociedad- no pueden ocurrir únicamente en un contexto local o nacional. Las universidades tienen que funcionar en lo regional y lo global. En todos los aspectos de nuestra vida hay una dimensión internacional y otra global. Los productos son cada vez más internacionales, los problemas de la sociedad son internacionales (el clima, la salud). Entonces, no se puede solo trabajar en lo local. Los egresados van a trabajar en contextos que tienen que conocer las dinámicas mundiales. Por eso es importante que los estudiantes entiendan las culturas culturas y los países.

S.E.: ¿Cómo hacerlo?

H.W.: Los diferentes aspectos de la internacionalización se pueden vincular. Por ejemplo, los profesores, las investigaciones, las clases, pueden funcionar en colaboración con estudiantes en el exterior. Los estudiantes están en contacto a distancia con otros estudiantes en el mundo; los profesores investigan en cooperación estratégica con colegas en todo el mundo.

S.E.: ¿Qué habilidades tienen que desarrollar las universidades de Colombia para alcanzar la universalización del conocimiento?

H.W.: Las universidades necesitan más que el currículo: deben conocer experiencias internacionales; conocer otros idiomas, no solo el inglés; deben incentivar las competencias para la comunicación intercultural con otros países; que conozcan lo que está pasando en el aspecto mundial. Por ejemplo, en enfermería se piensa qué es lo internacional: los pacientes son de diferentes culturas, las enfermedades -como las epidemias, el ébola- tienen un contexto internacional. Por ahora, el enfoque está centrado en la movilidad: en incentivar los intercambios, lo que es muy bueno. Pero, la realidad es que eso solo pasa con un muy pequeño porcentaje de los estudiantes. La internacionalización tiene que hacerse en casa.

S.E.: Es común decir que nuestras universidades se pueden beneficiar de las instituciones de otros países, pero qué cree que puede ofrecerle Colombia a la internacionalización.

H.W.: Todavía la perspectiva en países como Colombia es que el conocimiento está en Europa y en Estados Unidos, entonces nosotros tenemos que aprender de ellos; y ellos no pueden aprender de nosotros. La realidad no es así. Muchos de los temas en la investigación ocurren en Colombia -el clima, la salud, etc-. En Colombia y en otros países de América Latina hay un conocimiento muy importante que puede ser útil para investigadores y para estudiantes de todo el mundo. Ahí debe haber un cambio de mentalidad. Nosotros no somos dependientes, también tenemos capacidad, somos buenos en ciertas áreas de investigación y podemos colaborar con otros. La paz es un buen ejemplo. El proceso de paz puede ser muy útil para otros países que están en la misma situación en África, Europa Oriental, Asia. Entonces, también hay experiencias que ustedes le pueden mostrar al resto del mundo.

