Malala abre cuenta en Twitter

El mensaje fue corto pero contundente. "Hola, Twitter", escribió el viernes Malala Yousafzai, la activista paquistaní y premio Nobel de Paz más joven del mundo. El saludo se volvió viral en un instante. A sus 19 años de edad, Malala anunció que era su último día de colegio y que entraba a esta red social. Y en pocos días, ya tiene más de 656.000 seguidores, un paso contundente en la lucha que continuará ahora en redes sociales en pro de la educación y los derechos de los niños.

La paquistaní tiene muy claro su objetivo de vida desde muy pequeña. A sus 11 años ya escribía sobre la educación de las niñas en un blog de la BBC. Dos años más tarde, saltó a la fama en el documental Class Dismissed, en el que contaba su experiencia viviendo en el área militarizada de Pakistán.

Poco después y a causa de su recién adquirida prominencia internacional, un hombre armado ingresó a su bus escolar y le disparó tres veces, una de ellas en la cabeza. Milagrosamente, Malala sobrevivió y desde entonces se dedicó a luchar por el derecho de los niños de su país a recibir educación en paz.

Nunca abandonó sus obligaciones académicas, que continuó en Reino Unido, y que concluyó hasta ahora, como declaró en Twitter. “Graduarse del colegio es una experiencia agridulce para mí. Estoy emocionada con mi futuro, pero sé que millones de niñas alrededor del mundo no pueden ir al colegio y quizás nunca tengan la oportunidad de completar su educación”, escribió Malala en una serie de mensajes que llegaron a más de 54.000 retuits en pocos días.

Cientos de personas aprovecharon para darle la bienvenida a la activista, entre ellos Bill y Melinda Gates, el presidente canadiense, Justin Trudeau, el alcalde londinense, Sadiq Khan, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El presidente Juan Manuel Santos también saludó a la joven, quien le respondió a las pocas horas con un mensaje que decía: “Hola Presidente! Admiro su trabajo para llevar la paz a Colombia. Su país también tiene niñas maravillosas. Me envían mensajes hermosos”.

Hola, Presidente! I admire your work to bring peace in Colombia. Your country has some amazing girls too! They send me beautiful messages. ?? https://t.co/vz6hkaDk29