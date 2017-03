Investigan a un profesor de la Distrital por golpear a una estudiante

Según los jóvenes Felipe Durán, Mayra Aguilar, Elena López y María Fernanda Beltrán, todos ellos matriculados en la Universidad Distrital, el hecho ocurrió de la siguiente manera: el 9 de marzo durante la clase de Ajustes Geodésicos, el profesor José Abel Rico le pidió a Carol Stefanny Sierra, estudiante de séptimo semestre de ingeniería, que pasara al tablero a resolver una ecuación. "Yo me equivoqué y cuando fui a corregirla, el profesor me encaró: ‘¿Quién le dijo que la corrigiera?’". Tras este intercambio de palabras, y según denunció la joven, el docente le asestó un golpe en el brazo.

Le puede interesar: Todo lo que tiene que saber del nuevo crédito del Icetex

Minutos después de lo ocurrido Sierra se dirigió a la enfermería de la universidad y radicó un carta en la Oficina de Control Interno y la Oficina de Quejas y Reclamos la que relató el suceso y adjuntó el registro médico. En el documento, Sierra afirma “que estas actuaciones del profesor son reiteradas”. Una abogada del servicio jurídico de la institución, que prefirió no dar su nombre, le recomendó a la estudiante llevar el caso a la Fiscalía y así lo hizo. “Cuando fui a la Fiscalía me remitieron a Medicina Legal que me dieron una incapacidad de 13 días, pero hasta ahora la Distrital no se ha pronunciado”, aseguró la joven a Semana Educación.

Según el parte que emitió Medicina Legal al que tuvo acceso esta publicación, Sierra recibió “un trauma contundente (un puño) en cara externa del brazo derecho”.

Semana Educación habló con la oficina de prensa de la institución que confirmó que, tras recibir la carta con fecha de 16 de marzo, ya se ha empezado a adelantar un proceso disciplinario para investigar los hechos. En un comunicado oficial, la universidad relata que “la Institución trasladará la denuncia a la Secretaría Distrital de la Mujer para que dentro de la ruta de violencias contra la mujer, se determine si hay lugar a iniciar un proceso de intervención en aras de fortalecer la gestión”. También se indica que el rector remitió el caso a la Fiscalía.

Roberto Ferro, decano de la facultad de Ingeniería, aseguró que apenas se enteraron de la situación abrieron un proceso interno a cargo de la doctora Niria Pastora Bonza para que rinda un informe que, a más tardar, debería estar disponible el 31 de marzo. Según la institución, la profesora “se encargará de sustanciar, practicar pruebas, y en general, adelantar toda la investigación desde el punto de vista interno, con el fin de garantizar el debido proceso al que tiene derecho constitucionalmente el docente, con el propósito de esclarecer los hechos materia de denuncia”.

En caso de que se demuestre que, efectivamente, hubo una agresión, las sanciones al profesor pueden comprender desde una suspensión en el ejercicio del cargo por un tiempo determinado hasta la destitución del mismo, explica la universidad en el comunicado.

Lea: Preocupantes cifras de acceso a la educación en zonas rurales del país

Semana Educación contactó con el profesor señalado de golpear a su estudiante, José Abel Rico, quien aseguró que se trató de un juego y no de una agresión. "Fue una chanza, nada como que yo la haya herido o algo así. Seguramente le hice una chanza, pero tanto como que la golpeé, que enfurecido le haya pegado, no creo que haya sucedido. Fue en clase: podemos llamar a los alumnos y preguntarles. Es la palabra de ella contra la mía". Según Rico, él suele “chancear” en clase, les dice a sus estudiantes que les va a pegar, pero no pasa de un chiste. “Les mostré a los estudiantes los cargos y el 98% de los jóvenes consultados dicen que no están de acuerdo con las afirmaciones del documento", concluyó.

Relacionado: ‘Históricos resultados en pruebas Saber‘

A la fecha, y tras pedirle varias veces que facilitara el contacto de alguno de esos alumnos disconformes con la acusación para conocer su versión, no se ha podido hablar con ninguno de ellos.