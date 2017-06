Hacer memes también es una carrera (y se puede cobrar por ello)

;

Los memes, esas imágenes que hacen el día a día más llevadero y a las que las las personas dedican buena parte del tiempo que destina a navegar por las redes sociales, se han convertido en un elemento imprescindible en la cultura actual. Su relevancia e incidencia en la sociedad ha llegado a tal punto que han pasado del ámbito cotidiano al académico.

El estudio de los memes y su impacto se ha convertido en un área legítima de investigación para algunas instituciones de educación superior. Por ejemplo, Kate Miltner, una alumna de 29 años de edad, tomó su pasión por la página ‘LOLcats’ y la llevó a la London School of Economics, Inglaterra, donde trabaja en una maestría en Ciencias en Medios y Comunicaciones con un enfoque en los memes.

Otra institución que ofrecerá una especialización en Estudios sobre Meme es la Northwestern University en Estados Unidos después de que varios estudiantes solicitaran a la universidad un programa completo sobre esta disciplina propia del siglo XXI.

El programa se desarrolla en alianza con la Escuela de Periodismo de la Universidad de Northwestern que también ofrece una serie de cursos sobre el actual mercado de los medios de comunicación y redes sociales. Koan Linsenmeier, subdirector de currículo de la institución, reveló al diario británico The Independent los nuevos cursos que ofrece el ‘Departamento de Memeología de Internet’: ‘Introducción a la Redditología’, ‘Historia de Internet: IRC, / b / y Más allá’, y un curso de 300 niveles en ‘Sociología del Rage Comic’.

"En Northwestern, nuestro objetivo es ofrecer una educación que dé a nuestros estudiantes la oportunidad de impactar el mundo de una manera muy real. El Departamento de Memeología de Internet estará dando a nuestros estudiantes las herramientas para hacer esto ", señaló Linsenmeier.

Este paso de la universidad privada estadounidense está siendo alabado como un movimiento innovador en un campo académico aún en desarrollo, que tiene como objetivo estudiar las formas en que los memes reflejan e influyen en la sociedad. Otras universidades como la de Yale o la de Chicago están siguiendo el ejemplo y han comenzado a implementar entre su programa académico cursos como "Philosoraptor and Society", y pagar a figuras como el rapero Xzibit solo para dar conferencias sobre la recursividad.

"Vivimos en un mundo basado en los memes, no se puede negar eso", afirmó Grant Richards, profesor de sociología de la Universidad de Northwestern. "Aunque puede que no se considere como material académico estándar , creo que es un un movimiento importante para la academia. Esto demuestra que estamos abrazando la cultura cambiante y no permanecemos estancados", agregó.

Pero, ¿cuánto cobra un profesional de los memes?

Aunque la disciplina académica de los memes es algo completamente nuevo y, por lo tanto, los estudios sobre la retribución económica de estas carreras son escasos, lo cierto es que estas ilustraciones, como elementos virales, llegaron para quedarse. Cada vez son más las páginas web y las empresas que contratan a personas para que se dediquen a esta labor en exclusiva como parte de su estrategia digital o de marketing. De hecho, las compañías y marcas lo aprovechan el humor que emplean los memes y la simplicidad con la que explican fenómenos complejos para publicitarse de cara a las generaciones jóvenes.

Por ejemplo, la firma de lujo italiana Gucci contrató a algunos reconocidos creadores de memes para su campaña #TFWGucci (The Feeling When, que significa ‘lo que sientes cuando’). Los artistas escogidos fueron @beigecardigan, @williamcult y @youvegotnomale, personas con una inmensa legión de seguidores, debido a su creatividad y rapidez para aprovechar la actualidad para hacer humor. La apuesta de Gucci resultó un éxito: no era normal que una marca de lujo empleara este tono en sus redes sociales, pero supieron renovarse para meterse de lleno en la corriente millennial.

Sebastian Tribbie, que en redes sociales es @youvegotnomale, le explicó al portal Vice cómo comenzó a vivir de los memes. “Empecé a ganar dinero para una empresa de alimentos. Un ejecutivo de marketing me contactó con un mensaje directo e hice unos memes que les encantaron”, así se inició en una nueva profesión que no necesita grandes conocimientos en edición. La originalidad y el humor son suficientes. En otra entrevista con el portal Highsnobiety apuntó que le pueden pagar “2.000 dólares por un paquete inicial”, pero que su caché puede variar dependiendo el presupuesto de quién lo contrate.

Entre los generadores de memes también hay los que son capaces de amasar una fortuna como Elliot Tebele. Tiene 26 años y una cuenta en Instagram con 11 millones de seguidores. La revista Forbes calcula que su cuenta personal FuckJerry genera entre 1,5 y 3 millones de dólares al año.

Morning ritual. Make sure to check out @roughnightmovie, in theaters June 16th #ad Una publicación compartida de Elliot Tebele (@fuckjerry) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 12:31 PDT

Pero a la vez de que las imágenes resultan graciosas y mueven grandes cantidades de vistas y dinero en internet, hay que tener en cuenta que pueden chocar con el ámbito de lo legal también. Este es el caso de Technoviking, un musculoso hombre que fue captado por el joven Matthias Fritsch mientras bailaba en 2006 y que obtuvo millones de visitas en la plataforma Youtube después de que el propio Fritsch lo colgara. El año pasado, Technoviking denunció a Fritsch por haber usado su imagen y lucrarse a partir de ella sin su consentimiento y ganó el juicio. Fritsch tuvo que pagar una multa de 20.000 dólares, informó el diario Daily Dot.

Otros ejemplos de la importancia de los memes

La tesis sobre Pepe the Frog

Mientras diferentes universidades empiezan a organizar programas, charlas y estudios sobre los memes, una estudiante universitaria de Reino Unido escribió su tesis de grado sobre Pepe the Frog, un reconocido personaje que aparece recurrentemente en los memes.

Yasmine Gaio, estudiante del King’s College de Londres, usó a este personaje para hacer su proyecto de último año para graduarse de su Licenciatura en Inglés y Comunicación. La tesis, que es un documento de más de 10.000 palabras, se titula “Cómo Pepe the Frog se tomó internet: una visión sobre los memes” y fue entregada a finales de mayo.

Gaio le contó al portal Heat Street que debido a la trayectoria de este personaje, podía explicarse cómo un meme se convirtió en una verdadera fuerza política. Y es que el proyecto discute la evolución del personaje que comenzó como un simple dibujo que no era tan conocido en la web y fue creado por el ilustrador Matt Furie para su cómic “Boy’s Club” en 2005. Luego de eso, fue adoptado con entusiasmo por el movimiento político “alt-right”, donde ganó asociaciones con el nacionalismo blanco y el antisemitismo.

De hecho, una vez, el hijo del primer mandatario estadounidense, Donald Trump Jr publicó en su página de Instagram una imagen que lo mostraba a él junto a su padre, Milo Yiannopoulos, Alex Jones y Pepe the Frog, entre otros, como miembros de la serie “The Deplorables”.

A friend sent me this. Apparently I made the cut as one of the Deplorables?????? All kidding aside I am honored to be grouped with the hard working men and women of this great nation that have supported @realdonaldtrump and know that he can fix the mess created by politicians in Washington. He‘s fighting for you and won‘t ever quit. Thanks for your trust! #trump2016 #maga #makeamericagreatagain #basketofdeplorables Una publicación compartida de Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) el 10 de Sep de 2016 a la(s) 7:18 PDT

La imagen fue bastante recurrente durante la campaña presidencial de Donald Trump. Tanto fue así, que algunos llegaron a definir al personaje de Pepe the Frog como alguien “escalofriante”. En los meses posteriores, Pepe siguió proliferando en línea, pero fue brutalmente asesinado por Furie hace pocos meses en un cómic de despedida mostrándolo en un ataúd abierto.

El museo de memes en Brasil

Investigadores de la Universidad Federal Fluminense crearon un museo virtual de memes con análisis académicos sobre este nuevo género mediático que va más allá del sentido del humor y del manejo técnico de la edición de imágenes. Y es que con cada nuevo episodio de la crisis política en Brasil, los internautas han estallado en las redes sociales viralizando imágenes sobre lo que ocurre día a día.

"Es difícil encontrar una terminología específica para explicar el meme. Algunos autores en Escandinavia suelen clasificarlo como ‘un nuevo género mediático‘, algo como los dibujos, que nos exigen un conocimiento de trasfondo. No alcanza solo con manipular el Photoshop y editar imágenes. No es algo puramente técnico, hay que tener un embasamiento semántico porque requiere que se entienda la broma y la referencia para que tenga sentido", explicó Viktor Chagas, coordinador del Museo de Memes de la Universidad Federal Fluminense, en Río de Janeiro al portal Sputnik.

El museo fue lanzado a mediados de 2015 como un espacio virtual para reunir trabajos académicos, estudios de casos y bibliografía que pudiera servir de referencia para investigadores de todo el mundo. Para ello, el proyecto empezó cuatro años antes, ya que implicaba construir todo un archivo de cero. De acuerdo con Changas, la documentación previa del sitio resultó un archivo con trabajos de Israel, China y Rusia, entre otros países, que abordan los memes desde distintas áreas, como la filosofía y la economía. A su juicio, el museo trasciende de "lo divertido" y cumple un papel de "difusión científica", que contribuye a la investigación en varias líneas de estudio.

