Docentes de Bogotá amenazan con convocar otro paro

Cuando parecía que las relaciones entre el Ministerio de Educación (MEN) y los maestros estaban calmadas tras los acuerdos logrados para levantar el paro de 37 días que dejó a más de ocho millones de niños sin clase, surge ahora un nuevo punto de desencuentro: el tema de la reposición de las clases.

Según William Agudelo, presidente de la Asociación distrital de Educadores (ADE), principal sindicato de docentes de la capital, la cartera educativa “se está pasando los acuerdos por la faja”.

En el documento de 13 páginas 24 puntos que puso fin al paro y que acordaron mano a mano Fecode y el gobierno, se estableció que serían las Secretarías de Educación de cada entidad territorial las encargadas de presentar un plan de reposición de clases al MEN de acuerdo con el calendario académico y con la opción de extenderlo hasta diciembre. En el caso de Bogotá, se dispuso que los estudiantes regresarían al aula el 4 de julio.

Ahora que se acerca la fecha, el sindicato se declaró inconforme con esta propuesta y amenazó con volver a convocar paro. “El Ministerio no tiene en cuenta los planteamientos que han hecho ninguna de las regiones ni las propuestas que han venido planteando por ejemplo Cundinamarca y Santander, entre otras regiones”, indicó Agudelo.

Fecode confirmó que existe un malestar generalizado entre los profesores por este tema, mientras que desde la cartera educativa negaron de forma tajante que existan incumplimientos.

La cartera educativa reiteró que desde un principio se fijó que no se pueden usar fines de semana ni festivos para la reposición de las horas perdidas, una disposición que no ha sentado bien en la ADE. “Ellos no quieren aceptar ni los días de recuperación académica, ni los días de octubre, ni los días de noviembre, ni los días festivos, ni los días sábados, mejor dicho, ellos quieren que empecemos a trabajar desde el 24 de diciembre hasta quién sabe qué fecha de enero”, subrayó el presidente de la ADE.

Por el momento, indicó el Ministerio, todavía se está definiendo el ajuste del calendario escolar para Bogotá, por lo que se desconoce si, como asegura Agudelo, las clases se extenderán hasta el 26 de diciembre. “Una vez esté definido, se dará la información que corresponda”, señalaron voceros oficiales del MEN.

