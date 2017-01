7 películas para ver en vacaciones

Las vacaciones son una época para la diversión y el ocio. También para olvidar por un momento las pesadas jornadas de trabajo, el colegio o la universidad. Estas películas que le presentamos a continuación buscan precisamente eso: que el espectador pase un buen rato mientras afronta los últimos días de las navidades, y que, a su vez, disfrute de un contenido de calidad y con un mensaje educativo, moral o ético.

Animales fantásticos y dónde encontrarlos: Esta es la primera película de una nueva saga escrita por J.K Rowling y ambientada en el universo de Harry Potter. Su protagonista es Newt Scamander, un biólogo del mundo mágico y autor de uno de los libros de texto de Hogwarts (escuela de magia y hechicería de Harry Potter). La historia se desarrolla en Nueva York a principios de los años 20 en una época de especiales tensiones entre magos y no magos. El trasfondo de la película es el surgimiento de Gellert Grindelwald, villano que ya se menciona en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y cuya maldad solo será superada por Voldemort. Lo interesante de esta película es que amplía el universo de Harry Potter, permitiendo al espectador explorar la historia y la geografía del mundo mágico, así como su diversidad biológica. La saga es una buena oportunidad para continuar con un mundo fantástico que ha motivado a miles de niños y jóvenes a leer en sus ratos libres, y plantea importantes reflexiones para el mundo actual, como los riesgos del radicalismo y la discriminación.

Fiesta de navidad en la oficina: Si lo que se quiere es reírse, esta es su película. Su tìtulo dice claramente de qué trata: una sencilla comedia que intentará imaginar una oficina más lista para la rumba que para el trabajo, más centrada en mejorar la calidad de vida del empleado que a mejorar año tras año los índices de venta. Es un guión sencillo, pero cumple con lo que de entrada promete, diversión asegurada, y enseña que el trabajo también puede ser un lugar para compartir, divertirse y no solo de tedio.

Snowden: Película dirigida por Oliver Stone en la que se recrea uno de los principales triunfos del siglo XXI de los ciudadanos sobre sus gobiernos. Edward Snowden -bien interpretado por Joseph Gordon-Levitt- pone en evidencia las políticas de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU para mostrarle al mundo y, especialmente a los ciudadanos, los abusos clandestinos del Gobierno. Es un triunfo poco frecuente en la actualidad, en el que la sociedad se atreve a cuestionar a sus gobernantes, recordándoles el poder soberano que tiene sobre ellos. Snowden representa un modelo de ciudadano capaz de poner los principios éticos por encima de sus intereses personales. Es, en suma, un individuo que se sacrifica por el bien de la sociedad.

El extraño mundo de Jack: ¿Por qué verla? Porque fue escrita por Tim Burton, tiene una animación impecable y revolucionaria para la época. Porque trata de la historia de Jack, el rey del mundo de Halloween, que decide ir en busca de algo nuevo, la navidad, y se obsesiona por encontrar la clave de la navidad, que a fin de cuentas es el espíritu navideño. Esta película está dirigida para niños, pero también, enseña a los adultos cuál es el sentido de la navidad: disfrutar esta fecha a plenitud, con alegría y compartiendo con los demás.

Qué bello es vivir: Es un clásico del cine gringo. La dirige Frank Capra, y trata de la historia de un señor que está desesperado, a punto del suicidio, pero un ángel lo detiene y le muestra cómo sería la vida para los demás sin él. Una película llena de esperanza que ahonda en cuánto puede aportar cada persona al mundo, y que los problemas también pueden ser solucionados gracias a la ayuda de otros.

Intensamente: Esta película de Pixar deslumbra a niños y a adultos, ya que a pesar de que podría pensarse que es solo para menores, tiene una historia que cautiva a cualquiera y animaciones que impresionan. Se trata de la vida de una niña y las dificultades que se le presentan al crecer, al cambiar de ciudad, y los sentimientos que van surgiendo en el. En la película nos muestran, de manera ingeniosa, la importancia de la inteligencia emocional, de saber gestionar las emociones,conocerlas y experimentarlas desde pequeños.

Me quiere, no me quiere: Esta película francesa narra la historia de dos vecinos que llevan una relación separada por un muro. Lo interesante de esta trama es ver cómo los dos personajes se enamoran de una forma no convencional y cómo el guionista logra llevar un hilo dramático lo suficientemente interesante para que el espectador se mantenga conectado toda la película sin caer en los clichés propios de la comedia romántica. El aprendizaje que deja esta cinta es que las apariencias no son la base de las relaciones, que la comunicación y escuchar al otro es a veces más importante.