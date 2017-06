;

"Esta es una metodología innovadora para devolverles la posibilidad de soñar a los jóvenes rurales y convertirlos en motor de transformación de sus comunidades. Como muchos jóvenes de mi generación, crecí en un municipio donde el conflicto armado causó sus mayores estragos.

El esfuerzo de mi madre por enseñarme cómo la educación es el motor para transformar una sociedad, me motivó a fijarme metas que me permitieran por medio del esfuerzo alcanzar la autorrealización. Sin darme cuenta me convirtieron en un modelo de inspiración para otros jóvenes rurales que nacieron en ambientes en donde sus sueños están llenos de frustraciones y miedos.

Actualmente me desempeño como profesor del programa Universidad en el Campo, que se encarga de brindarles educación superior a los jóvenes rurales que no pueden asistir a las ciudades a estudiar. Cada semana me desplazo a las zonas rurales a dictar la asignatura de Proyectos donde me esperan más de 20 jóvenes entre 15 y 18 años ansiosos de que “el profe que mandó la Universidad” haya traído algo novedoso.

En este escenario surgió mi idea de aplicar una nueva metodología pedagógica innovadora a la que llamo “Yo como proyecto de vida”. El objetivo de esta metodología es devolverles a los jóvenes rurales la posibilidad de soñar y cumplir sus metas por medio de la educación y del apoyo de los programas de becas que ofrecen instituciones, tanto públicas como privadas. “Yo como proyecto de vida” empieza con una charla de 30 minutos en la que les cuento a los estudiantes que al igual que ellos fui un joven rural rodeado por problemáticas económicas y sociales pero que, por medio de la educación, la perseverancia y el apoyo de instituciones, pude realizarme.

Después los invito a dar respuesta a la siguiente pregunta en un ensayo: ¿Cómo me visiono en cinco años y qué debo hacer para alcanzar esta meta? Una vez terminan de redactar, los recojo y los llevo conmigo para analizarlos. Cuando me vuelvo a encontrar con ellos, les entrego un documento con links y nombres de posibles instituciones que pueden ayudarles a realizar su proyecto de vida.

Me gustaría resaltar un ejemplo exitoso que he logrado al implementar esta iniciativa. Hace menos de dos meses realicé este tipo de ejercicio en una vereda y, poco después, me encontré con una de las chicas a las que le devolví su ensayo resuelto. Me contó que le han contestado de varias fundaciones y que es muy posible que la apoyen económicamente para que pueda realizar sus estudios en medicina".

*Juan Pablo Ospina Yepes es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas. Ganó el premio Fundación El Nogal en 2016 en la categoría de proyectos innovadores, otorgado por el fondo Reconciliación Colombia. Además, es becario de la fundación Carolina para el programa de Máster oficial en Tecnologías Avanzadas de la Universidad de Valladolid, España. En este momento, está vinculado al programa “Universidad en el campo”, en el que se desempeña como maestro rural en las veredas de Caldas.

