Pilos denuncian que todavía no reciben pago de subsidios

Hoy, en la plazoleta A de la Universidad Externado de Colombia, varios estudiantes beneficiarios del programa Ser Pilo Paga en compañía de profesores realizaron un plantón para protestar, debido a que varios de ellos no han recibido los recursos que el Icetex debía mandarles para su manutención. Al mismo tiempo, otros beneficiarios del programa se unieron a la manifestación porque les cancelaron el crédito por culpa de procedimientos burocráticos.

Ser Pilo Paga es el programa de educación abanderado por el Gobierno y una de las mayores apuestas del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, este año comienza a tener problemas frente a los subsidios de sostenimiento que le son entregados a los jóvenes.

Según María Fernanda Mendoza, estudiante de la universidad y organizadora del evento, el plantón tiene como objetivo ser un símbolo de inconformidad que busca la atención y apoyo para dar a conocer esta problemática a la comunidad. “Hemos tenido varios problemas con el Icetex. Por ejemplo, varios de nosotros no pudimos legalizar nuestra matrícula con la universidad porque no alcanzamos a entregar la documentación necesaria en el tiempo establecido o porque nos la devolvieron varias veces. Luego, en el momento de tener todos los papeles, cerraron las convocatorias y nos quedamos por fuera del programa”, contó la estudiante.

Al mismo tiempo, varios jóvenes que ya están dentro del programa y legalizaron su documentación no han podido recibir los subsidios de manutención que el programa promete. “Muchos tienen problemas con la alimentación, no pueden comer o, incluso, existe el caso de un muchacho que viene desde Soacha hasta el Externado en bicicleta porque no tiene cómo transportarse”, dijo Mendoza.

Los ‘pilos’ que fueron retirados de sus carreras recibieron una carta por parte del Gobierno que les informaba que ya no estaban dentro del programa. “A los que les cancelaron el crédito fue por diferentes problemas de forma. Por ejemplo, algunos imprimieron y entregaron el formulario del año pasado en lugar del de este año, o porque la firma de la mamá quedó más reteñida de un lado que el otro, o porque la cédula del papá no estaba del todo legible”, le dijo a Semana Educación Ana María Arango, profesora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la institución. “Tengo conocimiento de que los que se encuentran en esta situación son el 11 % de estudiantes que entraron a la facultad a la que pertenezco, y probablemente existe la posibilidad de que hayan más estudiantes. Algunos de ellos vienen de otras partes y el crédito les fue cancelado cuando ya estaban en Bogotá”, agregó.

La Universidad Externado tiene un código de privacidad que protege la identidad de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga en la institución. Por ese motivo, los mismos beneficiarios no saben quiénes son los ‘pilos’ que se encuentran en esta situación. “Que yo conozca y pueda confirmar, hay seis ‘pilos’ dentro de la facultad a la que pertenezco que están pasando por estos problemas”, dijo Mendoza.

Los jóvenes a quienes han sacado de las carreras ya instauraron tutelas y se encuentran en procesos legales. “Hemos presentado derechos de petición ante el Icetex y tutelas al Ministerio de Educación, pero hasta el momento nadie ha obtenido respuesta por parte de alguno de los entes”, contó Mendoza.

Por su parte, la universidad está manteniendo el cupo de matrícula de los estudiantes mientras se resuelven las tutelas. “Ellos siguen asistiendo a clase como si estuvieran matriculados para no perjudicar su desarrollo académico”, dijo Arango. Sin embargo, la institución se encuentra a la espera de las órdenes que dé el Icetex.

“Cuando hemos intentado comunicarnos con el Ministerio simplemente nos envían un correo en el que dicen que se ha aplazado el giro hasta fecha indefinida”, contó Mendoza.

Según el Ministerio de Educación, de los 308 pilos que se encuentran en el Externado, hay 30 casos en los que todavía están pendientes por el desembolso. "En estos momentos hay una persona del Ministerio que fue a verificar la situación de cada caso en la universidad", dijo una fuente que pertenece a la cartera educativa. La misma fuente confirmó que quienes estén presentando retrasos en sus desembolsos es debido a que no han reclamado su tarjeta al banco o que cambiaron su documento de identidad y no lo han reportado al Icetex.

Por su parte, Andrés Vásquez, director del Icetex, aseguró que a mediados de marzo se pagarían en su totalidad los subsidios, por lo que todavía hay estudiantes que continúan afectados. El director admitió en diálogo con Blu Radio que se presentó una confusión entre las fechas en que el Ministerio de Hacienda realizaría el desembolso de los recursos para el programa y lo que se demoraría el Icetex para consignar el dinero a cada uno de los estudiantes. Esto lo dijo después de que se conocieron varias quejas de los estudiantes becados ante el Ministerio en el mes de febrero. Los estudiantes contaron que estaban pasando física hambre y que necesitaban recursos para su manutención y su transporte.

Lo cierto es que el Gobierno entrega un salario mínimo mensual legal vigente por semestre a los estudiantes que residen con su núcleo familiar en la misma ciudad donde estudiarán. Por ejemplo, si un beneficiario vive en Cali y va a estudiar en la misma ciudad, recibirá este subsidio. Mientras que a los beneficiarios residentes en los municipios de las áreas metropolitanas de las ciudades donde van a cursar su carrera recibirán 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre. Por ejemplo, si un beneficiario vive en Bello, Antioquia, y va a estudiar en Medellín. Los estudiantes que requieren desplazarse del lugar de residencia de su núcleo familiar a la ciudad donde cursarán sus estudios y que no correspondan a áreas metropolitanas serán beneficiados con cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre. Por ejemplo, un beneficiario que vive en Ibagué y estudiará en Bogotá.

Vásquez señaló que el 14 de febrero finalizaron el proceso de renovación de la lista de los beneficiarios totales del programa, para hacer los respectivos giros. “Con esa información que tenemos sabemos con precisión en dónde están y dónde se deben hacer los correspondientes giros para lo que hace referencia al subsidio de sostenimiento, que es un apoyo que ayuda a fortalecer la permanencia en la universidad”, indicó el funcionario.

