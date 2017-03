Entre las 100 mejores carreras del mundo hay nueve colombianas

Según QS World University Rankings by Subject, el país mejoró sus números en el 2016 respecto al 2015.

Dentro del ranking que anualmente elabora QS sobre las mejores carreras en el mundo, nueve carreras colombianas fueron calificadas entre las 100 primeras. La siguiente es la lista de programas de las universidades del país que entraron en este ranking.

La Universidad de los Andes con las carreras de Arte y Diseño, Estudios sobre Desarrollo, Derecho, Lenguas Modernas, Administración, y Antropología. La Universidad Nacional con Arte y Diseño y Lenguas Modernas, y por último, la Pontificia Universidad Javeriana con el programa de Arte y Diseño.

Asimismo, dentro de las 500 carreras mejor posicionadas en el mundo según el ranking de QS, además de las ya mencionadas de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana (que tienen más carreras dentro de las 500 mejores), hay otras tres universidades en el país, cuyo nombre todavía no sé conoce, que tienen programas dentro de este listado.

Este ranking que evalua las mejores carreras del mundo es liderado por universidades estadounidenses, como Harvard University, Massachusetts Institute of Technology y Stanford University, y por universidades británicas, como la University of Oxford o University of Cambridge.

En el país, dentro de las 500 mejores carreras en el mundo, la Universidad de los Andes es la que cuenta con más programas en este ranking, seguida por la Universidad Nacional y después por la Universidad Javeriana.

Estrellas de QS

Por otro lado, justamente hoy, la Universidad de los Andes recibió cuatro estrellas QS, de las cinco posibles que se entregan a las universidades que se someten a una auditoría realizada por QS. En Colombia solo la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional tienen cuatro estrellas, entre 10 universidades que voluntariamente se someten a esta auditoría. Estas dos instituciones de educación superior se encuentran entre las 10 mejor ubicadas en el continente según las estrellas que tienen.

La mayoría de universidades que se someten a la auditoría QS en Latinoamérica tiene tres estrellas. En el continente solo hay dos universidades con cinco estrellas.