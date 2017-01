Comienzan las clases, menos en Cauca y en Norte de Santander

Mientras en las grandes ciudades impera la normalidad, en los departamentos más apartados, muchos niños no han podido regresar al aula.

El mismo día que Donald Trump se posesionó como presidente de Estados Unidos en Washington, viernes 20 de enero, Juan Manuel Santos inauguraba el nuevo año académico en un colegio público de Cajicá, acompañado de la ministra de Educación Yaneth Giha. Un acto simbólico que sacó a los niños de esa institución de sus vacaciones porque el regreso a clases inició oficialmente hoy día 23 de enero. Son en total 10.203.233 estudiantes de todo el territorio se irán incorporando gradualmente lo largo de las próximas semanas a su rutina diaria en las escuelas, de acuerdo al Ministerio de Educación (MEN).

Hoy en Bogotá, 830 mil niños y jóvenes de 383 colegios iniciaron clases con normalidad. En Medellín fueron algo más de 500 mil. También sin incidentes.

No fue así en Cauca, donde 220.000 niños no pudieron asistir a su primer día de colegio. Y no lo harán por ahora. La Asociación de Institutores y Trabajadores por la Educación del Cauca, Asoinca, el mayor sindicato del departamento, inició el cese de actividades hasta el 31 de enero en el sector oficial. En total 10.700 profesores se sumaron al paro argumentando que el gobierno nacional les incumple su derecho a un sistema de salud digno.

En el caso del calendario B, se espera que la Secretaría de Educación de Popayán modifique el regreso a las aulas el 6 de febrero.

Los reclamos de los maestros del Cauca no son nuevos. En agosto de 2016, miles de docentes caucanos inundaron las calles de Bogotá por la misma razón: la falta de atención pertinente por parte de los prestadores de servicio médico, a la vez que exigieron poner fin a la regionalización del modelo de salud del que son beneficiarios.

En otras palabras, buscaban -y se mantienen en este punto- ser ellos quienes gestionen las licitaciones con los operadores de la región. Esta función, en la actualidad, recae en manos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y es la Fiduprevisora quien lo materializa, además de administrar el presupuesto de este sistema especial.

El Consejo Directivo del Fomag está formado por Fecode (el mayor sindicato de profesores del país) con dos representantes y el Ministerio de Educación, Trabajo y Hacienda, cada uno con un voto.

Asoinca trata de presionar a Fecode para que reconsidere su postura sobre la descentralización del modelo de salud. Y lo hace a menos de dos días del anuncio de las nuevas adjudicaciones a las empresas que prestarán el servicio en las regiones durante los próximos cuatro años. El valor de estas contrataciones asciende a aproximadamente 5,4 billones, clarificó Sandra Gómez, presidenta de la Fiduprevisora, a Semana Educación.

Sin embargo, y como indicó a esta publicación Luis Grubert, presidente de Fecode, la posición del sindicato mayoritario del país en ese punto es inamovible: “Hay una licitación abierta y yo no puedo decir: violenten una licitación porque los compañeros del Cauca tienen una propuesta particular. Entonces van a venir todos los departamentos a exigir lo mismo. Sería un acto irresponsables que los profesores manejaran el sistema de salud porque ellos no saben de eso”.

Tampoco en varios municipios de Norte de Santander se pudieron iniciar hoy las clases con normalidad. A la Secretaría de Educación de Cúcuta se desplazaron decenas de profesores a los que la policía dispersó, según relató una integrante del Comité de Docentes del Catatumbo ahí presente. “Mandaron una patrulla y nos dijeron que nos quitáramos de allí. Pero como les dijimos, nosotros venimos pacíficamente a reclamar nuestros derechos”.

Posteriormente se desplazaron a la Gobernación de Norte de Santander, también en Cúcuta, donde exhibieron sus múltiples pancartas en las que se podían leer demandas como “Ministra de Educación respete los acuerdos, somos docentes, no juguetes” o “La educación es un derecho no un negocio”. Denuncian el mantenimiento de la tercerización, un modelo de contratación de servicio educativo con empresas privadas que, según ellos, es el origen de la precariedad de la educación en la región, junto con el abandono estatal.

Esta protesta que empezó desde temprano logró que la Gobernación convocara una reunión con carácter urgente a la que acudieron varios alcaldes. A ningún líder docente ni comunal se le permitió participar en la asamblea, informaron las organizaciones sociales ahí presentes. “Aquí estamos esperando y seguiremos al pie del cañón”, sentenció otra maestra.

