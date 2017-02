Beneficiarios de Ser Pilo Paga denuncian que están pasando hambre

Por medio de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos y a la ministra de Educación, Yaneth Giha, los estudiantes de Ser Pilo Paga se quejan de que no han recibido los subsidios que les corresponden para su sostenimiento y que están contemplados en el programa del gobierno. La misiva, escrita y firmada por José Antonio Araujo Pitre, uno de los beneficiarios, fue publicada inicialmente en Las2Orillas y dice lo siguiente: “Hay compañeros que están pasando física hambre, algunos otros están enfermos sin una moneda para comprar una pastilla, muchos tenemos que caminar entre una y dos horas para poder llegar a nuestras universidades a estudiar”.

Araujo Pitre indica que estas dificultades les impiden a él y al resto de beneficiarios tener buen rendimiento académico, lo que podría llevar a algunos a la deserción. Asimismo, la carta expone que los estudiantes saben que el dinero y los recursos están, pero no entienden por qué no se han dado las condiciones para que se los hagan llegar: “Pedimos que se agilicen los procesos administrativos a los que haya lugar para que pueda llegar a nosotros. No entendemos qué ha sucedido, pero sí estamos padeciendo las consecuencias de eso que sucedió. También esperamos que en próximas ocasiones las decisiones y diligencias sean oportunas para que esta situación no vuelva a ocurrir”.

Ser Pilo Paga, orientado a ofrecer educación superior de calidad a los mejores estudiantes del país pero con situaciones económicas precarias, incluye un subsidio para los jóvenes que estos deben recibir cada semestre. La cuota varía entre un salario mínimo legal vigente (para los que estudian en su ciudad de origen) o de hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes, si vienen de otros municipios o departamentos. Voceros del Ministerio de Educación aseguraron a Semana Educación que el pago de esta suma para el primer semestre del año se realiza a principios de febrero, de ahí la preocupación de los beneficiarios que casi un mes después siguen sin recibir esta ayuda.

Según explicaron fuentes oficiales del Icetex, entidad encargada de distribuir los subsidios, a esta publicación existen dos factores que han demorado el desembolso. El primero tiene que ver con la renovación del crédito con las universidades, “un trámite que se hace entre los alumnos y las instituciones. Estas últimas deben constatar que, efectivamente, el alumno pasó al siguiente semestre y que cumplió con el nivel de notas previstas para que sea renovado el crédito de ayuda que ofrece el programa del gobierno”.

El segundo factor tiene como protagonista al Ministerio de Hacienda que, según el Icetex, no ha desembolsado el dinero. La entidad espera que el Ministerio realice el giro de los recursos en las próximas 72 horas para, posteriormente, empezar a repartir el subsidio entre los pilos. Esta acción deberá materializarse antes del 15 de marzo. Por último, esta misma fuente señaló que la ayuda al sostenimiento no lo cubre todo, “es un apoyo, pero no es que sin esa ayuda no puedan sobrevivir”.

En 2016, en plenaria del Congreso, este programa bandera del Ministerio de Educación (MEN) fue objeto de dardos por parte de la senadora Viviane Morales quien acusó a la entonces ministra de Educación Gina Parody de “hacer a media” esta iniciativa de acuerdo a “sus propias aspiraciones políticas”. Parody negó las acusaciones y aseguró que los recursos de Ser Pilo Paga estaban garantizados y no supondrían ningún costo adicional para el Estado.

Otra de las grandes críticas a las que ha tenido que hacer frente el programa es el destino de los recursos. De acuerdo con un estudio del Observatorio de la Universidad Colombiana de 2016, el 98 % de los recursos de Ser Pilo Paga se destina a las universidades privadas y no a instituciones públicas. En otras palabras: dinero estatal que acaba en manos de particulares.

