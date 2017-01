Universidades canadienses ganan con el triunfo de Trump

Podría decirse que las universidades de Canadá se vieron beneficiadas con la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del pasado 8 de noviembre. Porque por más que a la mayoría de los canadienses, y al mundo en general, no les haya gustado que Trump sea el nuevo presidente de Estados Unidos, las universidades, además del sector turístico de Canadá, aumentarán sus nùmeros.

Canadá siempre ha buscado la manera de atraer estudiantes estadounidenses y, sin quererlo, la victoria de Trump se volvió la mejor manera para que se interesaran por el vecino del norte para realizar sus estudios de pregrado o posgrado. Lo cual se verá reflejado en que prestigiosas universidades estadounidenses pierdan estudiantes.

Un caso que explica perfectamente esta situación es el de la Universidad de Toronto. Dicha institución, una de las más reconocidas universidades candienses, tuvo un aumento en las solicitudes de admisión del 70% en comparación con el mismo periodo de 2015. Otras universidades de este país han subido sus números de solicitudes de admisión de estadounidenses en un 20 o 30%.

Las instituciones de educación superior canadienses se verán beneficiadas cuando miles de personas de diferentes países escojan como opción para ir a estudiar a Canadá antes que a Estados Unidos. Gran parte de ello se debe a que Trump ha demostrado en sus declaraciones que no acogerá de la mejor manera a los extranjeros, además de que en meses recientes se han vivido varios episodios xenófobos en Estados Unidos, en los que se ha manifestado el apoyo a Trump y el rechazo a latinos, musulmanes, entre otros.

Trump ha sido señalado como xenófobo por varios comentarios que ha hecho, y uno de los países a los que más ha cuestionado en sus declaraciones ha sido México. En una ocasión dijo: “Cuando México nos envía a su gente, no nos envía a la mejor. No los envía a ustedes. Ellos envían gente que tiene muchos problemas, y ellos traen problemas consigo. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, asumo, son gente decente”.

El descontento de miles de estadounidenses, y de una mayoría en el mundo, es evidente. Razones de raza, género, xenofobia, son algunas de las que preocupa a la gente respecto a lo que podría ser el gobierno de Trump. Las mujeres consideran, por la forma en que Trump se ha expresado sobre ellas, que no se van a sentir seguras. Así lo expuso en diferentes medios una joven estudiante estadounidense, Lara Godoff, de 17 años, quien dijo que quería irse a estudiar a Canadá porque temía que las leyes no protegieran a las mujeres de cualquier abuso que pudieran sufrir, y añadió: "Si vivimos en un país en el que tanta gente puede elegir a Donald Trump, entonces no es el país en el que quiero vivir".

En Canadá varias instituciones educativas han aumentado su nivel de oferta a los estudiantes de Estados Unidos e igualmente han diseñado nuevas estrategias para atraerlos. Por otro lado, algunos han cuestionado que las universidades canadienses se estén aprovechando de la situación política que vive Estados Unidos y de un descontento latente en las juventudes de este país.



