Imágenes: Así transcurrió la marcha de docentes

Miles de profesores de toda Colombia paralizaron las principales vías de Bogotá. Estas son las fotografías de la movilización.

Los maestros convocaron de nuevo una gran marcha nacional por la negativa del gobierno a acoger sus demandas. Como se esperaba, la de hoy fue particularmente grande, pues se esperaban en Bogotá profesores de varias regiones del país.

Cerca de 100.000 profesores, según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que marcharon desde el Monumento a los Héroes, la avenida de Boyacá con calle 13 y la estación de Transmilenio La Sevillana hasta la Plaza de Bolivar.

Con pancartas, pitos y parlantes, los docentes exigieron celeridad en la resolución de los puntos que siguen bloqueando las conversaciones: aumentar la nivelación salarial para 2020 y 2021 y la bonificación salarial.

Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos volvió a enfatizar que no hay recursos para dar respuesta a estas demandas. “Yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y lo demás temas de la agenda, pero nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos", dijo el mandatario.

Por su parte, voceros de Fecode indicaron a Semana Educación que el acuerdo al que llegó hoy el gobierno con los líderes de Buenaventura es “una clara demostración de que sí hay recursos".

A las 4:00 de la tarde, el gremio de maestros se reunió nuevamente con funcionarios del Ministerio de Educación y de la Procuraduría, que está haciendo el papel de facilitador, para continuar las negociaciones.

