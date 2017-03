“Las leyes no han pasado del escritorio al territorio”: Ángela Robledo

¿Qué tan mal estamos en términos de violencia sexual hacia la mujer?

La corte dice que la violencia sexual se ha convertido en una práctica sistemática, habitual y generalizada, que se ha naturalizado.

¿Qué debe hacer la sociedad?

Hay que erradicar ese pensamiento de que las mujeres son las culpables por su ropa, por provocadoras, etcétera. No solo de la sociedad, sino de los mismos operadores de justicia, ya que muchas de las mujeres no denuncian porque son victimizadas frente al juez o al fiscal, que no les creen.

¿Ha servido La Ley 1719 que creó junto a Iván Cepeda?

El problema es que las leyes no han pasado del escritorio al territorio, ahí es donde viene esa trilogía de Antanas Mockus de ley, moral y cultura; tenemos leyes, pero no una transformación cultural que convierta la violencia sexual en un intolerable.

¿Qué hacer para que la ley pase del escritorio al territorio?

El Ministerio de Educación tiene que trabajar el tema de los roles masculinos y femeninos desde la escuela, porque ahí comienza el problema. También debe haber un fortalecimiento para recibir y tramitar las denuncias, para que no pase lo que muchas veces sucede, que matan a las víctimas después de ir a denunciar.