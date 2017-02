Novias chinas de alquiler

La aplicación es una especie de Tinder pero no es para conseguir pareja o tener relaciones sexuales sino para alquilar una mujer para presentarla como novia en eventos sociales.

Por cuenta de la escasez de mujeres en la China a raíz de la política de ‘un solo hijo’ que rigió durante 36 años en ese país, una nueva aplicación está haciendo furor. Se trata de ‘Hire Me Plz’, una especie de Tinder que, sin embargo, no tiene como finalidad conseguir pareja ni tener relaciones sexuales, sino ‘alquilar’ una novia para llevarla a eventos sociales o presentársela a los familiares. Y es que en ese país, la soltería masculina se ha convertido en un dolor de cabeza, pues los que llegan a los 30 sin haberse casado –que cada vez son más– se les cataloga como shengnan, que significa hombre de sobra. Se estima que en 2020 habrá 30 millones de hombres más que mujeres buscando pareja, y en 2030, según el economista político Nicholas Eberstadt, más de un cuarto de los chinos treintañeros no se habrán casado. Eso explica la popularidad de esta aplicación, que por 10.000 yuanes diarios (1.450 dólares) ayuda a mantener la farsa ante la sociedad.