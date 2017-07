¿Banksy al descubierto?

Parece que la identidad de Banksy, el famoso artista urbano antisistema, ha quedado al descubierto por fin, tras un desliz de su amigo Dj Goldie durante una entrevista. La identidad de Bansky ha sido motivo de debate durante mucho tiempo y las dos principales teorías dicen que se trataría de Robin Gunningham, un artista nacido en Bristol, Inglaterra, o de Robert Del Naja, líder de la banda Massive Attack. Precisamente el lapsus de Goldie apoyaría esta última teoría, pues refiriéndose a su amigo anónimo dijo “sin faltar el respeto a Robert…”. Aunque cambió el tema rápidamente, el nombre no pasó inadvertido. Del Naja, también conocido como 3D, es amigo de Goldie y juntos trabajaron como grafiteros a finales de 1980. ¿Más coincidencias? Banksy comenzó su arte callejero en Bristol, la misma ciudad natal de Robert. Además, Banksy escribió el prólogo del libro de Del Naja 3D and the Art of Massive Attack, publicado el año pasado, y muchas de las fechas de presentación de la banda coinciden con exposiciones de grafitis del artista en las mismas ciudades.