¿Cúal es la demora?

A un mes de que el Consejo Nacional Electoral autorizó la creación del movimiento Voces de Paz, el Congreso aún no ha aprobado la ley que les permitirá a sus representantes ejercer sus funciones.

A un mes de que el Consejo Nacional Electoral autorizó la creación del movimiento Voces de Paz, el Congreso aún no ha aprobado la ley que les permitirá a sus representantes ejercer sus funciones. Este grupo, creado para representar a las Farc en los debates sobre la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, ya está listo. Sus seis voceros ya tienen oficinas en el Capitolio y han comenzado a estudiar los proyectos que han sido radicados hasta el momento. Sin embargo, legalmente no pueden intervenir en los debates hasta tanto el Legislativo no modifique la ley que reglamenta el funcionamiento del Congreso.

Aunque el martes de la semana pasada estaba previsto el último debate de esta modificación en la plenaria del Senado, no hubo quórum decisorio y quedó aplazado hasta el próximo martes. Las razones de esta inasistencia no son claras, pero para muchos de los que sí fueron al debate, esta reacción de los legisladores es un mal presagio de lo que será la aprobación del resto de proyectos que quedan pendientes en el fast track.