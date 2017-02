Cambio de tercio

La semana pasada la Corte Constitucional por fin se pronunció sobre el espinoso tema de los espectáculos de animales. Pero lo hizo para trasladarle el problema al Congreso de la República, al que insta a legislar sobre la materia en un plazo no mayor de dos años. En caso de que los congresistas no acuerden una ley al respecto en ese tiempo, los toros y otras manifestaciones como las peleas de gallos, las corralejas y el coleo quedarán automáticamente prohibidos. En las próximas semanas se espera que se reactiven los lobbies anti y protaurinos en el Congreso, en busca de una legislación favorable a sus intereses. Con la decisión la corte capoteó el problema, pero no dejó contento a nadie, pues ni les dio luz verde definitiva, ni la estocada final a estos eventos.