El creador del fusil-pala

Semana: ¿Cómo terminó un AK-47 convertido en pala?



Creé esta pieza escultórica llamada Metamorfosis en 2007. Tenía los bocetos, pero tuve que esperar hasta 2015 para que las Fuerzas Armadas me entregaran el primer rifle. En una exposición pictórica que hice en el Congreso de la República conocí al general Manuel José Bonnet, quien fue el intermediario para lograr la entrega del primer rifle en 2015.



Semana: ¿Y las palas de dónde salen?



Las saco de comunidades que he recorrido, con las que se ha trabajado la tierra.



Semana: Mucha gente se preguntaba si era de oro…



Semana: Me lo han preguntado mucho. Le di el color dorado adrede, porque el poder del símbolo es muy importante y ese color se ha utilizado a través de la historia para sacralizar los elementos.



Semana: ¿Cuántos fusiles-pala hay en el momento?



El que tiene Timochenko en este momento, otro que está en el Palacio de Nariño y otro que quedó exhibido en el Museo Militar de la Candelaria. Además estoy trabajando en una serie de 193 rifles que se convierten en palas, con la intención de entregarle uno a cada país del mundo y a varios líderes.



Semana: ¿Está trabajando en algún otro proyecto?



En algo muy importante que se llama la Torre de la Paz, que superaría las dimensiones de la torre Eiffel, mediría unos 380 metros de altura. Sería un símbolo mundial de la paz que podría ubicarse en los cerros orientales de Bogotá.