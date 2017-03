De las estrellas a Colciencias

¿Cómo terminó un científico de renombre internacional en la dirección de Colciencias?

Yo soy colombiano pero me fui a los 2 años. Me crie y viví casi toda mi vida en Estados Unidos, pero siempre muy conectado con el país. Cuando terminé mi doctorado en 1996 regresé, puntualmente al Eje Cafetero de donde soy, para divulgar ciencia e inspirar a las nuevas generaciones a enamorarse del universo. Y terminé de profesor de la Universidad Sergio Arboleda, sin desvincularme totalmente de la Nasa. Hace unos meses hablé con el presidente Santos y le expuse mis ideas de cómo se debía hacer ciencia en el país. Le gustaron mis planteamientos y me llamó para que fuera director de Colciencias.

¿Qué significa abandonar temporalmente la investigación científica para ocupar un cargo administrativo?

Es algo muy especial, porque hacer ciencia, generar conocimiento es algo complejo y la formación se demora mucho. Al ocupar un puesto administrativo dejo a un lado esos procesos investigativos de largo aliento para ayudar a construir política pública; y esto es diferente porque tiene que enfocarse en el día a día, pero aun así sigue relacionado con un interés científico de fomentar la investigación para ayudarle a Colombia a cumplir los retos del desarrollo sostenible.

¿Cuáles son las dificultades que hay en el país para hacer ciencia?

Existen bastantes limitantes. La principal tiene que ver con los presupuestos. Aquí los científicos trabajamos con muy poco dinero y Colciencias cuenta con recursos modestos. Uno de nuestros retos es maximizar ese dinero y utilizarlo de manera ética y eficiente. Pero debo aclarar que el eje del asunto no es si la ciencia recibe más recursos, sino hacerle entender a la sociedad su importancia para el desarrollo.

¿En qué se debe enfocar la investigación científica en el país?

Primero tenemos que trabajar para mitigar las amenazas y los riesgos que nos va a traer el cambio climático y el calentamiento global. Luego las tecnologías y los asuntos asociados con atender las necesidades básicas de todos. Mis ejes centrales van a ser los temas de salud, como acceso a agua potable y saneamiento básico. Otros temas son las investigaciones relacionadas con el uso eficiente y sostenible de la tierra y la generación de nuevas fuentes de energía. También me interesan mucho los procesos de transformación de la materia porque eso nos va a ayudar, por ejemplo, a resolver el asunto de los desechos.

¿Cuáles son sus expectativas y proyectos al frente de Colciencias?

Tengo muchas expectativas. Yo quiero poner en el debate nacional la importancia de la ciencia en la construcción de país e impulsar proyectos de impacto a problemas como el acceso de los colombianos a agua potable y sanidad. Por supuesto, quiero continuar haciendo desde Colciencias lo que he hecho en los últimos años: difundir esa pasión por la ciencia en los niños, que sepan que pueden hacer ciencia.