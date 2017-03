“Estamos dejando que crezcan generaciones de monstruos”

Por qué suceden este tipo de situaciones?



Una de las principales razones es la poca atención de los padres hacia sus hijos. Conforme el niño busca protección y compañía y no las encuentra, explora otras vías para cubrir sus necesidades. Otra razón es el absoluto desconocimiento de la sexología por parte de los padres, les dicen a los niños que es algo pervertido y malo, eso no ayuda para nada. Por último, no es normal ver a una niña de 4 a 6 años en una fiesta de disfraces con labial, tacones y cartera; los papás tienen que entender que no tienen una muñeca, sino una hija. Al tratarla así van a provocar que a los 16 años tenga una vida sexual que no es normal para su edad.



¿Qué responsabilidad les cabe a los colegios?



Muchos padres creen que en el colegio les deben enseñar todo sobre sexualidad a sus hijos, pero no, un colegio no es un sustituto de los padres, incluso si el colegio da educación sexual, nunca va a ser suficiente.



¿Son los niños de ahora diferentes a los de antes o siempre han sido iguales?



Los niños son unas grabadoras con piernas, tienen mucho poder de captación, un poder que los niños de antes no tenían porque vivían más tranquilos. La irritación cerebral de un niño hoy en día es superior a la de hace unos años, es una irritación cerebral de activación, conocimiento e interés.



¿Qué papel juegan internet y los medios de comunicación?



La ambientación general y la programación totalmente desprogramada que los medios, revistas y espacios donde se habla equivocadamente de sexología, al igual que cierto tipo de canciones donde se proponen agresiones sexuales, hacen parte de esa precoz información desviada que causa que empiecen una actividad sexual equivocada e irresponsable.



¿A qué edad se considera a un niño precoz?



Los niños que empiezan a los 8 años se están adelantando 10 años a la realidad sexual.



¿Qué pasa cuando la relación entre menores no es consensuada y prima la violencia?



Se les debe castigar, corregir y eliminar cierto tipo de situaciones, circunstancias y ambientaciones que causen esos actos violentos. Estamos dejando que crezcan generaciones de monstruos que serán agresores y transgresores, todo porque no se les paró a tiempo y no se les castigó. Se debe acudir a las entidades responsables, ICBF y Policía Nacional, pero por encima de todo dar una educación ejemplar para que no vuelva a suceder.