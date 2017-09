Ciclistas al banquillo

Las cifras

En 2016, según Bogotá Cómo Vamos, en la ciudad



Murieron 71ciclistas

730 heridos

En los últimos 5 años la cifra de lesionados se elevó en un

227 por ciento.



El 8 por ciento de la población bogotana se mueve en bicicleta.

De acuerdo con la Gerencia de la Bicicleta, los bogotanos realizan alrededor de 700.000 viajes diarios.

En 2016 en Colombia murieron 379 biciusuarios y 2.748 resultaron heridos. En lo que va de este año han muerto 227 ciclistas.

Los pecados de los ciclistas

Al igual que una parte de los conductores particulares y de servicio público, los peatones y los motociclistas, algunos de los ciclistas no respetan o no conocen las reglas de tránsito por lo que ponen en riesgo sus vidas y la de peatones.



• Ignoran los semáforos en rojo, los pares y los cruces.

• Conducen sin el equipo apropiado: casco, guantes, luces, reflectores, pito.

• Cruzan los puentes peatonales montados en la bicicleta.

• Exceden la velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

• No ceden el paso al peatón.

• No circulan uno detrás de otro.

• No comunican las maniobras con las señas respectivas (brazo extendido a la derecha y brazo extendido a la izquierda para girar).

• Conducen con audífonos y escuchando música con volumen alto.

• Llevan cosas que pueden afectar la estabilidad de la bicicleta.

Los expertos opinan

Juan Camilo Loaiza, líder de los ciclistas



“Hay una guerra entre carros y bicicletas. Necesitamos programas de sensibilización que les enseñen a los ciclistas a andar con un chaleco reflector y a usar los mínimos elementos de protección personal. Los biciusuarios siempre tienen las de perder”.



Henry Murraín, director de Corpovisionarios



“Creo que hay que trabajar fuertemente en una pedagogía de cultura vial de las bicicletas. Como dice el sociólogo alemán Norbert Elias, la civilización de una sociedad puede observarse en las muertes en accidentes de tránsito”.



Orlando Molano, director del IDRD



“Aún falta que todos los actores de la vía sean más conscientes de la importancia de respetar al otro. Si bien los biciusuarios son vulnerables y merecen que los conductores los protejan, es necesario que ellos también pongan de su parte respetando las normas de tránsito. Es una cuestión de actitud y sabemos que se puede. El buen comportamiento de los ciudadanos ha quedado demostrado en eventos masivos como la visita del papa a Bogotá”.