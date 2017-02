"Sería muy raro que estuviéramos solos"

Por qué es importante este descubrimiento?

Porque es un sistema muy cercano a la Tierra, porque se trata de siete planetas con dimensiones similares a las de la Tierra y porque tres de ellos están en lo que llamamos la zona habitable, con temperaturas apropiadas para que exista agua, a unos 30 grados Celsius.

¿Qué tan lejos son 40 años luz?

En términos de exploración humana, solo hemos llegado a la Luna, que está a un segundo luz de distancia. Todavía no hemos podido hacer una exploración humana de Marte, que está a tres minutos luz.

¿Eso quiere decir que con la tecnología actual no podemos visitar estos planetas?

Es una distancia considerable, aunque en términos galácticos esto está en el patio de nuestro sistema solar. Sin embargo, el satélite más rápido que tenemos en la actualidad, el New Horizons, tardaría 54.400 años en alcanzar este sistema.

Si están tan lejos, ¿para qué invertir tanto dinero y recursos?

Porque con todas las innovaciones tecnológicas que esto implica, avanzamos en cámaras, propulsión, detectores, cosas que al final servirán para detectar tumores, para mejorar el transporte público, rebajar la polución, avances que tienen repercusiones en la Tierra.

¿En cuánto tiempo podremos saber si hay vida en estos planetas?

Eso se va a tardar un par de décadas porque tendremos que usar telescopios más poderosos.

¿Como el telescopio espacial James Webb que la Nasa lanzará el próximo año?

Correcto, el James Webb va a ser fundamental para conocer los componentes químicos de la atmósfera de estos planetas.

¿Cuáles son las prioridades de la Nasa en este momento?

Una de ellas es llegar a Marte para buscar vida, pues es un lugar muy similar a la Tierra. Deberíamos poder llegar allí en caso de que haya peligro de extinción de la vida en la Tierra.

¿En cuánto tiempo calcula que llegará el primer humano a Marte?

Yo espero que en unos diez años vamos a poder vencer todos los obstáculos. Porque viajar allá se demora seis meses, un año de viaje. Eso significa que debemos ser capaces de saber reciclar agua por un año, tener comida y oxígeno por un año y protegernos de la radiación. Pero no es fácil.

¿Usted cree que hay vida civilizada en otros planetas?

Yo creo que sí. Estamos tratando de contestar la pregunta de si estamos solos. Y la respuesta es que sería muy raro que lo estemos. La razón es que si cada estrella tiene al menos tres planetas en promedio, y si lo multiplicamos por los 1.000 millones de estrellas que estimamos que existen, tendremos 3.000 millones de planetas. Aunque la mayoría de ellos estén muy fríos o muy calientes, habrá algunos que se encuentren en zonas en donde la vida puede existir.