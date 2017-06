Trumps criollos

"Las leyes son como las mujeres, se hicieron para violarlas"



Ramón Cardona

Concejal de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) por el Partido Conservador Lo dijo en la plenaria del pasado 10 de junio en el Concejo de este municipio.

"Europa se alejó de Dios y ha caído en las garras del homosexualismo, el materialismo y el terrorismo"

Marco Fidel Ramírez

En medio de las masacres que se perpetuaron en Europa a principios del año pasado, el Concejal de la Familia hizo su particular análisis de la situación.

"Pero como los cristianos no podemos pelear, vienen los maricas y me hacen una campaña aquí, al frente de la iglesia. Sí, son maricas (...) Mariquitas empolvados es lo que son..."

Miguel Arrázola Pastor evangélico

Eso dijo en un video, difundido en marzo, el controvertido líder religioso de la Iglesia Ríos de Vida, en respuesta a una disputa que mantiene con el periodista Lucio Torres.

"La plata que uno le meta al Chocó es como meterle perfume a un bollo"

Rodrigo Mesa

Exdiputado de la Asamblea de Antioquia

En mayo de 2012, en un debate donde se discutía el Plan de Desarrollo de Antioquia, el entonces diputado salió con esa perla.

"Hoy está de moda que a muchas damas no les gusten los hombres (…) a mí sí no me gustan esa clase de mujerzuelas"



Jorge Durán Silva

Concejal de Bogotá por el Partido Liberal

En una sesión del Cabildo en mayo de 2013, el concejal se refirió así a las lesbianas.



"Merece repulsión el catre compartido por dos varones, qué horror (…) sexo sucio, asqueroso, sexo que merece repudio. Es un sexo excremental"



Roberto Gerlein

Senador por el Partido Conservador

En noviembre de 2012 en medio de un debate en el Congreso, donde el tema era el matrimonio homosexual, Gerlein se despachó con esta afirmación. Nunca se retractó.

"Las mujeres son calientes y no necesitan que les paguen"



Johny Alexis Castrillón

Exalcalde de Segovia (Antioquia)

En 2013 el entonces alcalde de esta población causó indignación con estas palabras para explicar que allí no existía la prostitución infantil. A modo de excusa dijo: “La calentura no es porque son arrechas, perdón, calientes es alegres, dispuestas a vivir la vida y a afrontar los problemas que se viven aquí ”.