¿Quién quiere con Germán?

Entre más se acerca su salida de la vicepresidencia crecen las especulaciones sobre la participación de su partido en una consulta interna. Sin embargo hasta ahora no hay interesados en hacer alianzas para la primera vuelta.

Amedida que se acerca la salida de Germán Vargas Lleras de la Vicepresidencia, aumentan las especulaciones sobre la posible participación de Cambio Radical, su partido, en una consulta interpartidista. Sin que Vargas haya hecho explícita esa intención, hace una semana los directivos de La U dijeron no estar interesados en hacer alianzas antes de la primera vuelta. Y en los últimos días el Centro Democrático ha enviado un mensaje similar. Estas son las opiniones de parlamentarios uribistas que muestran que, por ahora, la opción de una alianza de la derecha con Vargas Lleras no es muy viable.

Álvaro Uribe Vélez

“La prioridad nuestra es el partido. Hablar del país con el doctor Vargas Lleras, muchos compañeros nuestros lo han hecho, tenemos cualquier momento. Si es para hablar de la patria no tenemos ninguna objeción”

(en declaración a la W Radio).

José Obdulio Gaviria

“A Vargas Lleras le tocaría hacer un acto de contrición y pagar una penitencia política por haber cometido los errores que cometió ”.

María Fernanda Cabal

“Las bases no aceptarían una subordinación a un candidato que no ha arriesgado ni un pelo en todo este proceso de reformas; que no ha enfrentado al régimen como sí lo hemos hecho nosotros en marcada diferencia”.

Samuel Hoyos

“Es difícil confiar en Vargas Lleras (…) para entregar casas es santista, pero en el caso del millón de dólares de Odebrecht en la campaña de Santos sale a desconocer la situación”.