¡Giro inolvidable!

El más rápido



Fernando Gaviria tiene apenas 22 años y ya es una leyenda para el ciclismo nacional. Un atípico de este deporte en el país: no sube, pero sí es muy veloz. En su primera participación en una gran carrera confirmó lo que se sospechaba desde hace un par de años: que será el pedalista nacional que más etapas gane en Europa. Sus números son contundentes en esta edición del Giro, en el que se dio el lujo de ganar -como pocos en la historia- cuatro etapas al embalaje, superando al todopoderoso Andre Greipel y al vertiginoso Caleb Ewan.



Gaviria no solo fue el más rápido en línea de meta, también ganó la camiseta de puntos, que se le entrega al más regular de la carrera. Este corredor, nacido en La Ceja (Antioquia), tiene grandes retos en el futuro. Y uno de ellos podría ser el próximo Tour de Francia, donde su equipo tendrá que decidir si él o el alemán Marcel Kittel será la ficha para los remates de etapa. Gaviria nunca ganará una gran carrera, pero se cansará de vencer en etapas.

Siempre en la pelea



• El pasado 14 de mayo Nairo Quintana asumió por primera vez el liderato de la carrera cuando ganó la etapa que terminó en Blackhaus y en la que sacó a relucir sus condiciones de gran escalador. Sin embargo, dos días después la perdió en una contrarreloj frente a su gran rival, el holandés Tom Dumoulin. Pero al cierre de esta edición, el pasado viernes 26, Nairo volvió a retomar la maglia rosa en medio de una gran incertidumbre. Este domingo el Giro termina en Milán con una contrarreloj individual, prueba en la que Dumoulin es experto y podría arrebatarle el título al colombiano. Ojalá aplique una vieja creencia del ciclismo: “La camiseta de líder da alas”.

Más allá del resultado final, Quintana vuelve a demostrar que es uno de los cinco mejores pedalistas del mundo, que casi siempre está en el podio, que tiene gran espíritu triunfador y que en el Tour se batirá sin concesiones por el título con Chris Froome y Richie Porte.



Gregarios de oro



Todos voltean a mirar a los capos de las carreras, pero pocos reparan en el gran trabajo que hacen etapa tras etapa los peones de los equipos. En este Giro se destaca notablemente el trabajo del colombiano Winner Anacona, que ha sido la mano derecha de Nairo Quintana en las etapas de ascenso. No menos importante ha sido lo de Sebastián Henao, corredor del Sky, que fue fundamental para que su líder, el español Mikel Landa, ganara una etapa y sea el portador de la camiseta del mejor escalador de la competencia. El otro colombiano participante, Daniel Felipe Martínez, que corre para el modesto equipo Wilier Triestina, abandonó por enfermedad.

¿El nuevo rey?



Tom Dumoulin de 26 años, no es un aparecido: en 2015 ganó dos etapas de la Vuelta a España y en 2016 también celebró en el Tour de Francia y en el Giro de Italia, la mayoría a contrarreloj. Lo nuevo es que este año el holandés mejoró sus condiciones para subir y pudo aguantar, la mayoría de las veces, las embestidas de grandes escaladores como Nairo Quintana y Vicenzo Nibali. Si un ciclista sube bien y es excelente en las cronos, significa que está para ganar las grandes carreras. Por estas condiciones, más su contextura física, a Dumoulin lo comparan con el español Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour de Francia. El tiempo lo dirá.



Amor eterno



El ciclismo colombiano le tiene la horma al Giro de Italia. La historia no miente: la primera etapa que ganó un colombiano en una gran carrera fue en esta, en 1973, a través de Cochise Rodríguez. Después Lucho Herrera dominó las cimas y ganó tres etapas (dos en 1989 y una en 1992); Cacaito Rodríguez le dio pelea a Induraín y Pantani, en 1994, e Iván Parra obtuvo dos etapas consecutivas en 2005. Pero desde 2013 la lucha ya no solo fue por etapas sino por la carrera. Rigoberto Urán, segundo en 2013; Nairo Quintana, campeón, y Urán, subcampeón, en 2014, y Esteban Chaves, subcampéon en 2016.