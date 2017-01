Semestre decisivo

Con la Ley de Amnistía aprobada en sesiones extraordinarias el año pasado, los congresistas regresaron al Capitolio después de unas cortas vacaciones para comenzar a discutir el proyecto de Justicia Especial para la Paz.

Aunque los debates arrancaron en forma, algunos senadores no ven claro el futuro de las demás iniciativas por tramitar. Muchos aseguran que hasta el momento el gobierno no ha presentado una metodología clara sobre el desarrollo del fast track, que, aunque está previsto para extenderse un año, por razones políticas sería mejor que durara solo hasta junio, cuando comenzarían las precampañas presidenciales. Hasta el momento se sabe que se deben presentar mínimo 40 proyectos para comenzar la implementación. Sin embargo, aun no hay claridad sobre cuáles son estos proyectos o incluso qué temas pasarán por decreto presidencial.

Algunos creen que la mejor estrategia es reducir al máximo el número de proyectos, unificando algunos temas que permitan reducir los tiempos en el Legislativo. Otros hablan incluso de reunir varias reformas bajo un solo título que modifique la Constitución. Solo el gobierno tiene la última palabra, pues de su capacidad para organizar y priorizar la agenda legislativa en los próximos seis meses dependerá el futuro del proceso de paz con las Farc.