Pinzón, ¿al agua?

El exministro Juan Carlos Pinzón asistió el miércoles de la semana pasada a una cena convocada por el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano. A la reunión asistieron menos de 20 parlamentarios, de un total de 58 que tiene La U, por lo que en algunos sectores de la colectividad concluyeron que la candidatura del embajador en Washington no tiene fuerza para arrancar. Lizcano, en respuesta a esa afirmación, le dijo a SEMANA que a la cena asistió la mayoría de parlamentarios invitados, que no se trató de una reunión de bancada, sino de una comida informal, y que varios representantes a la Cámara invitados no asistieron porque estaban en las regiones. Sin embargo, más allá de la concurrencia, lo clave es que varios de los asistentes insisten en que Pinzón confesó abiertamente su interés de ser candidato en representación de La U, para lo cual tendría que renunciar pronto a la misión diplomática.