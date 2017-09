La Ley de Garantías, contra el metro

Después de tantos intentos fallidos los bogotanos esperan que el metro por fin sea una realidad. Sin embargo, una de las trabas para este y otros proyectos puede ser la Ley de Garantías, creada para evitar que las obras ofrezcan ventajas a los presidentes-candidatos en épocas de reelección presidencial. Según la ley, si antes del 11 de noviembre (cuatro meses antes de las elecciones congresionales) no está firmado el contrato que compromete el presupuesto de los próximos siete alcaldes y presidentes para construir el metro, este se aplazaría una vez más. La próxima semana se espera una reunión entre la Alcaldía y el Conpes para que esta instancia le dé al proyecto un estatus de importancia estratégica y pase a la aprobación del Concejo de Bogotá. Si estos plazos no se cumplen, el tema solo podrá reactivarse después de las elecciones presidenciales. Lo paradójico es que esta norma siga operando a pesar de que la figura de la reelección presidencial ya no existe en Colombia, y que ni el Congreso ni el Ejecutivo hayan trabajado para derogarla.