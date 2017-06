La ‘trieja’ que sacudió al país

Semana: ¿Se han convertido en personajes públicos en la última semana, ¿cómo se lo han tomado?



Manuel Barmúdez: Ha sido una experiencia muy bonita, pero desgastante, no nos han dejado ni dormir. La nota de Semana.com potenció todo. Cuando nosotros decidimos darle a De la Urbe (periódico de la Universidad de Antioquia) la exclusiva de las fotos en la notaría y que hicieran un artículo, pensábamos en que esto no fuera una cosa mediática, porque solo iba a estar en un periódico académico. Pero la cosa empezó a filtrase con Semana.com y el martes tuvimos que hacer una rueda de prensa a la que vinieron medios nacionales e internacionales.



Semana: ¿En general los comentarios han sido positivos?



M.B.: Si pongo todo en una balanza, puedo decir que me sorprenden las reacciones favorables en el mundo. Es la segunda vez en la historia que se une una ‘trieja’ y no pensé que produjera un eco tan fuerte. Hay mucha solidaridad, sobre todo en gente externa a la comunidad LGBTI. Germán Humberto, el abogado que nos hizo el documento, decía que esta no es una defensa del matrimonio, sino una afrenta a esa institución tan cuadriculada. Sabemos que en Centroamérica el tema ha sido escandaloso porque hay mucho machismo, y en el sur del continente se ha considerado esto como una decisión muy liberal, ha sido bien visto. Y bueno, en Colombia ha sido una avalancha de medios, lo que ha logrado que generadores de opinión le hayan puesto un toque interesante, como Tola y Maruja o Matador.



Semana: ¿Y las críticas?



M.B.: Me sorprende que a estas alturas no haya pasado nada más allá de la alharaca del concejal de la familia, porque de resto la Iglesia no ha dicho nada ni el Estado.



Semana: ¿Y el notario no les dijo nada?



M.B.: El notario no quiso dar declaración directa a los medios, solo envió un comunicado en el que decía que el documento que nosotros presentamos estaba tan bien hecho que no podía negarse a firmarlo porque era faltarle a la ley. Más fácil hubiéramos demandado al notario por no permitirnos hacer la sociedad. Lo que uno percibe en él es que está muy tranquilo, hizo una cosa a conciencia. Firmó un documento patrimonial, ni siquiera hubo esa cosa ceremonial de los matrimonios.



Semana: ¿Y por qué cree que no hubo tanto apoyo de la comunidad LGBTI?



M.B.: Yo creo que esto dio un golpe más allá de lo LGBTI, es un paso universal en el tema del amor y de las relaciones. Creo que lo que quedó aquí es que la gente está diciendo que es hora de empezar a tumbar esa cosa del matrimonio tradicional, que ha sido tan cuadriculado. Por eso la comunidad ha estado tan callada, porque es ahora cuando empiezan a casarse, a legitimar sus relaciones. Lo que sí es cierto es que el amor debe estar más allá de la institución matrimonial.