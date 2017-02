Envigado: crisis de identidad

Los habitantes de Envigado están cansados del estigma que sufren por cuenta de la Oficina de Envigado. La semana pasada, el Concejo de esa población volvió a pedir un cambio en el nombre de la banda, pero aún no hay propuestas. No es la primera vez que ocurre algo así. En 2015 los Urabeños empezaron a ser llamados Clan Úsuga, después de las protestas de habitantes de Urabá. El nuevo nombre no duró mucho, porque la señora Gilma Úsuga Cardona le envió una carta al presidente expresándole su inconformidad, pues unos 20.000 colombianos comparten ese apellido. Desde entonces, la banda se conoce como el Clan del Golfo.