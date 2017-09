Loving Pablo: la criticada película de Hollywood sobre el capo

En la edición número 74 del Festival de Cine de Venecia, que tuvo lugar del 30 de octubre al 9 de septiembre, el director español Fernando León de Aranoa estrenó Loving Pablo. La cinta, según se lee en la sinopsis, relata “la subida y caída del capo más temido del mundo, y de su volátil relación romántica con la periodista más famosa de Colombia durante el reinado de terror que destruyó a un país”. Se trata de una adaptación del libro de Virginia Vallejo Amando a Pablo, odiando a Escobar, en la cual Bardem asume el rol del capo del narcotráfico y Penélope Cruz el de su amante, la propia Vallejo.

Las críticas más obvias al filme han llegado por cuenta del idioma, pues por cuestiones de mercadeo se rodó en inglés, lo que dejó al público con ganas de conocer el acento paisa de Bardem y Cruz (el de ella muy bueno, según se pudo escuchar en W Radio). En general, la producción suscitó una amplia gama de reacciones, en principio negativas. El diario Variety la compara con una telenovela y se enfoca más en lo que pudo ser y no fue: “Rara vez la cinta plantea intimidades de la relación. La frase en la que Vallejo advierte ‘si vas a llorar por un hombre, mejor es hacerlo en un jet privado que en un bus’ es la mayor realidad emocional a la que nos expone. Así pues, la química entre Cruz y Bardem se siente apenas superficialmente”.

Por otro lado, sea por una mirada distinta o solidaridad con sus compatriotas, medios como la Cadena Ser de España y La Vanguardia de Barcelona aplauden el trabajo de Bardem y aseguran que puede aspirar, como mínimo, a una nominación al Premio Óscar. “El actor se supera a sí mismo y ofrece lo mejor de sí, eso que lo convierte en uno de los mejores intérpretes de su generación. Así ocurre en esta aproximación a la vida del narcotraficante Pablo Escobar”, sentencia el diario catalán.

La película no compite en Venecia, por lo que no podrá ganar premios. Pero no cabe duda de que, a pesar de las reacciones contradictorias, supo dar su primer paso en el lugar adecuado. Ahora solo resta ver qué rescatarán o condenarán las reseñas en Colombia, país que sufrió en primera persona la acción criminal del narcotraficante.