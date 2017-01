Por qué ganó el no en el plebiscito

El Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes acaba de concluir un estudio acerca de las razones que, contra los pronósticos de la mayoría de las encuestas, llevaron a la victoria del No el pasado 2 de octubre. A través de una muestra realizada entre agosto y noviembre de 2016, la investigación identificó tres grandes conclusiones:

El evento de la firma del acuerdo en Cartagena fue un punto de quiebre para mover a los votantes indecisos hacia el No. Aunque se creía que este acto le daría un empujón al plebiscito y canalizaría la esperanza de paz en el país, los resultados demuestran que después de esta fecha, del 38,8 por ciento de las personas que decían que no iban a votar, una tercera parte cambió su decisión y terminó votando en contra de los acuerdos. A partir de estos resultados, también se concluyó que detrás de quienes aseguraban que no asistirían a las urnas se escondían muchos votantes que estaban por el No, pero que preferían mentir en las encuestas.

El respaldo al proceso con las Farc fue diferente al apoyo al acuerdo de paz. Mientras en las mediciones hechas entre 2013 y 2014 el apoyo al proceso rondaba el 53 por ciento, una vez se conoció el texto del acuerdo final la aprobación descendió hasta el 40 por ciento. Este cambio se explica por la intensa campaña que hicieron sectores del No frente a algunos puntos del acuerdo final o frente a temas que, como la ideología de género, nunca estuvieron pero se volvieron un lugar común.

La intención de voto de los colombianos cambió ampliamente en las dos semanas previas a las votaciones. Como está prohibido publicar encuestas una semana antes de la elección, ese repentino cambio es el que explicaría las fallas en las predicciones de las mismas.