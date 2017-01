SEMANA: Según Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, incrementar las penas no sirve. ¿Qué le diría?



No estamos diciendo que la prisión perpetua soluciona el problema, pero sirve mucho. Un ejemplo claro es que a tres días de iniciar la recolección de firmas todo el mundo está hablando de eso, hasta el presidente Juan Manuel Santos. Estoy convencida de que si un violador o asesino de niños sabe que nunca va a salir de la cárcel, lo va a pensar dos veces.



SEMANA: Pero el presidente dijo que no iba a apoyar el referendo…



Estoy absolutamente aterrada con las declaraciones del presidente. Hace dos años y medio él se comprometió conmigo, mirándome a los ojos, porque estaba de acuerdo con el referendo.



SEMANA: Se ha dicho que esta iniciativa es populista…



Los expertos en política criminal salen y dicen que la prisión perpetua no es la solución, pero tampoco proponen. Y si defender los derechos de los niños es ser populista, soy la más populista de todas.



SEMANA: ¿Dónde queda la resocialización?



En Colombia no existe la resocialización, y si así fuera, el referendo apunta a que los niños son tan importantes que no queremos que sus victimarios sean resocializados.



SEMANA: 60 años de cárcel es casi una cadena perpetua…



No es cierto que a un violador de niños se le pueda castigar hasta por 60 años. En este momento se puede hasta por 8 años y a un asesino de niños de 25 a 40 años. Para que la pena sea de 60 años el violador tiene que hacer todo lo que Rafael Uribe le hizo a Yuliana al mismo tiempo, secuestrarla, violarla y asesinarla.



SEMANA: ¿No se corre el riesgo de que esta sea la puerta para empezar a dar cadena perpetua a otro tipo de crímenes?



Es una excepción, no vamos a abrir la puerta de la prisión perpetua, vamos a decirle al mundo que en Colombia no toleramos que toquen a los niños.