“No estamos promoviendo una agenda gay ni privilegio para nosotros”

SEMANA: ¿Cómo está el país en materia de derechos a la comunidad LGBTI?



ANGÉLICA LOZANO: En el papel tenemos igualdad plena. Nuestro país ha sido más progresista que Alemania, que solo ahora aprobó la unión entre parejas del mismo sexo. Cabe resaltar que todos los cambios han sido fruto de la Corte Constitucional que en los últimos 15 años ha reconocido progresivamente nuestros derechos.

SEMANA: ¿Y en la vida cotidiana?



A.L.: La homofobia todavía es muy fuerte en la casa, en las escuelas, en el trabajo, hasta en el espacio público. La violencia todavía es muy alta; según Colombia Diversa, 108 personas fueron asesinadas en 2016 por su orientación sexual o de género, una cada tres días.



SEMANA: ¿Hay alguna posibilidad de que estos derechos se puedan perder?



A.L.: Aunque hay intentos para echar hacia atrás estos avances, la verdad es que llegamos a un punto de no retorno. Hay precedentes jurídicos y jurisprudencia consolidada que no permiten un retroceso. Creo que los que buscan quitarnos nuestros derechos recurren al odio y a la discriminación para ganar votos.

SEMANA: Algunos cristianos evangélicos dicen que este avance en los derechos de la comunidad LGBTI se debe a que ustedes lograron tomarse el Congreso y establecer una agenda política...



A.L.: Falso. El Congreso le ha dado sistemáticamente la espalda a la igualdad, no ha aprobado ni una sola ley. La corte tuvo que reconocer los derechos porque el Legislativo no fue capaz. Otro ejemplo: ¿cuántos congresistas homosexuales hay? 2, ¿cuántos heterosexuales? 265. Además nosotros no estamos promoviendo una agenda gay ni privilegios para nosotros como sí la tienen las Iglesias. No estamos pidiendo exención del cuatro por mil o del predial por nuestra condición. Simplemente luchamos por la igualdad de todos: gais lesbianas, afros, indígenas.