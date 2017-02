¿Cómo va la revocatoria a Peñalosa?

Aun poco más de un mes de haber comenzado la recolección de firmas para revocar al alcalde bogotano, Enrique Peñalosa, el optimismo reina entre los grupos que lideran la propuesta. Según Andrés Camacho, vocero de Unidos Revocamos a Peñalosa y miembro de Marcha Patriótica, hasta el momento su colectivo lleva 150.000 firmas recolectadas y esperan en un mes llegar a las 250.000, momento en el que darán una rueda de prensa para mostrar los resultados.

Frente a quienes sostienen que detrás de la revocatoria se encuentra el exalcalde Gustavo Petro, miembros de ambos colectivos dicen que si bien él respaldó a Unidos y que muchas de las organizaciones son petristas, no es cierto que él las lidere. No obstante, en uno de los dos comités activos se concentran la mayoría de fuerzas de izquierda con presencia en la ciudad. Estos son los comités:

• Revoquemos a Peñalosa: su vocero es el gestor cultural Leonardo Puentes, quien en el pasado lideró la campaña Petro no se Va.

• Unidos Revocamos a Peñalosa: conformada por más de 60 organizaciones sociales y políticas. Entre ellas se encuentran Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, los sindicatos de la ETB (Sintrateléfonos y Atelca) y la Asociación Distrital de Educadores (ADE). Tiene el respaldo de los representantes Ángela María Robledo de la Alianza Verde y Alirio Uribe del Polo Democrático.

• Recuperemos Bogotá: se inscribió el 2 de enero para recolectar firmas pero se unió a Unidos Revocamos a Peñalosa.

• Bogotá Mejor sin Peñalosa: formado por César Augusto González, excandidato al Concejo por el Partido Liberal. Aunque se inscribió para recolectar firmas, no reclamó los formularios para hacerlo.