"Seguiré dando el debate a favor de la paz"

¿Por qué deja la dirección de Cambio Radical?

Ante la inminente renuncia del vicepresidente, es hora de terminar este ciclo y por eso presentaré renuncia oficial el primero de marzo. De cara a las elecciones parlamentarias, no es conveniente que un congresista dirija el partido en campaña. Creo, además, que el vicepresidente debe asumir –y seguro lo hará– un rol más directo en la colectividad, para mostrarle al país los resultados que deja la gestión de las carteras que coordinó durante estos años. No conozco un legado histórico de mayores realizaciones. Desde ellas se han ejecutado más de 60 billones de pesos sin un solo escándalo, sin un solo Odebrecht.

¿Qué opina de que Cambio Radical esté en el centro de los escándalos de los avales?

El árbol que más frutos da es al que se le tiran piedras. Ahora bien, aquí se han cometido errores, no lo voy a negar. Y así no los haya cometido yo debemos pedir perdón. Es cierto que con la dirigencia caribe llegaron los avales guajiros, pero ese error no puede opacar grandes logros de dirigentes del partido. La transformación que ha vivido Barranquilla con las alcaldías de Cambio Radical es ejemplo de ello, así como el enorme legado en vivienda e infraestructura que deja el vicepresidente.

¿Por qué tantas objeciones de Cambio Radical a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

Sobre este asunto ha habido álgidas discusiones internas. El propósito de las críticas es acertar. Y fíjese, como coordinador ponente logré importantísimos cambios a la JEP que protegen a la fuerza pública y evitan que se libren cacerías de brujas contra civiles de buena fe.

¿Se sintió solo en su partido en la defensa de la paz?

Es cierto que sectores muy importantes de Cambio Radical mantienen serias reservas frente a los acuerdos y su implementación. En mi caso, he apoyado siempre los diálogos de paz y he participado activamente en su implementación. Seguiré dando el debate interno a favor porque estoy convencido de que la terminación de este conflicto es un hito histórico y abre el camino para un mejor país.