“Algunos se ponen a llorar porque el retrato hablado queda muy parecido al delincuente”

Semana: Sirven los retratos hablados?



Yoni Bayona: Un retrato hablado por sí solo no se usa para capturar a una persona, sino como guía en una investigación.



Semana: ¿Por qué cree que tanta gente los considera una técnica inservible?



Y.B.: La veracidad depende de la descripción que hace el testigo y no todos tienen la misma capacidad. Por otro lado, hay dibujantes que no son oficiales; solo peritos de Fiscalía y Policía Judicial están autorizados para hacerlos.



Semana: ¿Cómo es el proceso?



Y.B.: Cuando el investigador pide un retrato hablado, le pedimos al testigo que nos describa las características morfológicas del atacante. Empiezo a preguntarle por la forma de cada órgano, ojos, nariz, boca, contorno general, orejas. Según la capacidad descriptiva hago el dibujo a mano alzada o a través de un software.



Semana: ¿Cuál es la diferencia?



Y.B.: Hay testigos a los que hay que orientar por medio de imágenes. Tipo de ojos, narices, bocas, pelo. El software ayuda en los casos en que el testigo tiene más problemas para recordar.



Semana: ¿Qué tipo de ‘software’ es?



Y.B.: Se llama Efit (Técnica de Identificación Facial Electrónica, por sus siglas en inglés), es un software británico que según el tipo de ancestro racial permite crear una gama de 300 ojos, narices y bocas.



Semana: ¿Cuánto se demora haciendo un retrato?



Y.B.: Un promedio de 20 o 30 minutos.



Semana: ¿Y qué dicen los testigos?



Y.B.: Algunos se ponen a llorar porque queda muy parecido. Otros ven el retrato y le dan golpes, otros se sienten aliviados porque ven que ya se puede iniciar una búsqueda.



Semana: ¿Se siguen utilizando los retratos hablados en el resto del mundo?



Y.B.: Las Policías Judiciales de todo el mundo los utilizan porque puede ser la primera herramienta en un caso en donde no hay otras pistas.



Semana: Aparte de los retratos hablados, ¿qué más hace un artista forense?



Y.B.: También realizamos cotejos morfológicos, esto es, por ejemplo, corroborar que el rostro de una persona que aparece en una foto antigua y una reciente sea la misma. También hacemos envejecimientos y las caracterizaciones o posibles apariencias que usan delincuentes para ocultarse de la justicia