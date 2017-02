El tatuador de cerdos

Como si se tratara del cuento de Roald Dahl, Tatuaje, Tim Steiner, un suizo de 45 años, estuvo un año sentado, sin camisa, cinco horas al día y seis días a la semana, en el MONA (Museum of Old and New Art) en Hobart, Australia, para mostrar el tatuaje que tiene en su espalda. Es una obra del excéntrico artista belga Wim Devolye, vendida en 2008 por 150.000 euros a un coleccionista alemán que recibirá la piel de Tim (quien se quedó con un tercio del precio) cuando este muera. Pero Devolye no solo se destaca por ese tatuaje, pues suele tatuar cerdos y venderlos como obras de arte. Ha llegado a vender la piel de los animales hasta por 58.000 euros, a compañías como Chanel que hacen bolsos con sus diseños. Aunque Devolye alega que los porcinos mueren de forma natural y reciben todos los cuidados necesarios mientras los tatúa, varios animalistas han puesto el grito en el cielo. Para evitar problemas, Devolye tiene una granja con sus lienzos vivientes a las afueras de Beijing, donde las leyes que protegen a los animales son mucho más laxas.