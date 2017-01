Un colombiano podría ganar $206 millones de dólares en lotería de EE. UU.

Horacio Velandia*, un pensionado salvadoreño de 70 años, despertó el pasado 14 de enero con la gran noticia de que se había ganado el segundo premio de la lotería Powerball de Estados Unidos en un sorteo cuyo premio mayor alcanzó la suma record de $1.600 millones de dólares.

“Tuve sentimientos mezclados, pues aunque el segundo premio (de un millón de dólares) es más de lo que he ganado trabajando toda mi vida, si hubiera acertado un número más me habría ganado el premio mayor, de 1.600 millones de dólares, o sea que me habría convertido en una de las personas más ricas del mundo”, afirmó Horacio el día que llegó a Florida, Estados Unidos, a reclamar el boleto ganador.

¿Pero cómo pudo alguien viviendo en El Salvador ganarse una lotería de Norteamérica?

Lo cierto es que la historia de Horacio se ha repetido varias veces gracias a theLotter.com un sitio web que ofrece el servicio de mensajería para boletos de lotería en más de 20 países, brindándole a cualquier ciudadano de a pie la oportunidad de ganar sumas que superan por miles de millones los premios del Baloto. Y es que si un colombiano se ganara el actual premio mayor del Powerball por 205 millones de dólares, se ganaría una suma seis veces mayor al premio entregado por el Baloto en octubre de 2012 por 117.000 millones de pesos, y entraría inmediatamente a la lista de las personas más ricas de Colombia.

¿Pero cómo confiar en que un sitio web compre un tiquete de lotería en el exterior y luego se lo entregue al ganador?

Con operaciones desde el 2002, el sitio web theLotter.com se hizo famoso luego de entregar a Abdul Majadra*, un iraquí que vive en Bagdad, el tiquete ganador con el que reclamó el premio mayor de la lotería Megabucks en Oregon, Estados Unidos, un premio que alcanzó los $6 millones de dólares.

Cuando los agentes de la lotería oficial en Oregon vieron llegar a un iraquí a reclamar el premio mayor, los impactó tanto el hecho de que una persona que vive en un país en guerra a más de 10.000 kilómetros de distancia se apareciera de repente con el boleto ganador, que tuvieron que consultar a las autoridades competentes sobre la legalidad del asunto y la noticia apareció en medios reconocidos como CNN, el canal de noticias FOX y The New York Times.

Al final de cuentas, los agentes de la lotería oficial entregaron la suma total ganada pues en Estados Unidos no existe ninguna ley que prohíba a un extranjero ganar la lotería, confirmando que siempre y cuando el usuario tenga en su poder el boleto ganador, es merecedor del premio. A esto hay que agregar que los representantes de la lotería oficial en Oregon aceptaron el pedido del ganador de no revelar su nombre, por el riesgo que conlleva ganar semejante suma de dinero en un país con una situación de orden público tan complicada como lo es Iraq, un pedido que de seguro también aceptarían si se tratara de un ganador colombiano.

“El servicio de theLotter es un servicio de mensajería para compra boletos de lotería con oficinas en más de 20 países, nosotros no entregamos los premios ni llevamos a cabo el sorteo, nuestro servicio consiste simplemente en comprar a nombre del usuario un boleto de la lotería oficial y entregarlo a quien ha sido ganador. Hemos entregado boletos ganadores a personas de todas partes del mundo, incluidos usuarios de Canadá, Iraq, Rusia, Filipinas, El Salvador, España, y muchos otros. Así que no es de extrañar que el próximo afortunado de ganar el Powerball se encuentre en algún lugar de Colombia, lo único que deben hacer los colombianos es comprar sus boletos en theLotter.com” dice José Apoj representante de theLotter.com para el mercado hispano.

* Los nombres de los ganadores han sido cambiados para proteger su identidad.