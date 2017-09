La otra cara de la Nunciatura

Mauricio Espitia. 40 años. Operador de grúa en RTVC. Foto / Semana Danilo Cangucu. “Yo soy el camarógrafo grúa. La importancia de este trabajo es hacer los planos perfectos del movimiento para tener la panorámica del Papa y de la Nunciatura. Como RTVC es el único medio oficialmente autorizado, este trabajo es importante para tener las entradas y salidas del Pontífice. Yo adoro al Papa por los mensajes que da, sobre todo los de no perder la esperanza y la alegría, pero no puedo ponerme nervioso porque tengo que narrar la historia.”

Sebastián Torres.23 años. Asesor en logística. Foto / Semana Danilo Cangucu “Nosotros nos encargamos de orientar a las personas sobre lo que se puede y no puede hacer cerca del recinto o de donde pueden ver llegar al Papa. Al principio yo no tenía nada de curiosidad de ver al Papa, luego vino mucha gente que dijo que sentí amor y una paz cuando lo veían, vi la alegría de la gente, el apego y me asomé cuando llegó Francisco. Y si, uno siente la tranquilidad del señor”.

Camila Nizo. 24 años. Trabaja en la empresa de logística 911. Foto / Semana Danilo Cangucu. “Nosotros nos encargamos de preparar el protocolo de los eventos a los que asiste el Papa. Es increíble la manera en que una sola persona puede moverá todo un país, a jóvenes, niños y adultos que vienen a conocerlo. Es difícil controlar a tanta gente que quiere acercarse al Papa, pero esa es nuestro labor, apoyar para que todo resulte lo mejor posible".

Diana Tovar. 26 años. Operaria de aseo en Aguas de Bogotá. Foto / Semana Danilo Cangucu. “Nosotros mantenemos limpias las calles de la Nunciatura. Como allá no hay canecas, la gente se queda todo el día y bota la basura por allí. Es menos trabajo que en un día normal porque nuestra ruta de siempre es de 3 kilómetros y esta es más pequeña, no me quejo. Ver al Papa le crea a uno emoción, se escucha que le gritan desde el otro lado de la plaza. Fue bonito cuando dijo que nunca perdiéramos la alegría”.

Nancy Segura. 40 años. Paradémica en Paramedic de Colombia. Foto / Semana Danilo Cangucu, “Nosotros estamos acá para prestarle ayuda de salud a las personas que vienen al evento. Antier en el Simón Bolívar si tuvimos hartos casos de mareos y desmayos, acá es más tranquillo. Me gustó el mensaje en el que el Papa dijo que nada nos cambie la alegría y la esperanza por más problemas que tengamos. Cada vez que lo repite me gusta el mensaje”.

Gustavo Andrés Moreno Sierra. 30 años. Voluntario. Foto / Semana Danilo Cangucu. “El trabajo de voluntario es ante todo servir, yo he estado ayudando mucho a los enfermos, a recibirlos y ubicarlos para que se pueden acercar al Papa. Consiste en dar gratis lo que nosotros hemos recibido de la Iglesia. Hay una cosa que dijo el Papa la primera noche y creo que eso resume lo que ha dicho de fondo y es que no hay que perder la esperanza. Pero no una esperanza material, sino la esperanza de la vida eterna.”

Martha Salcedo Linares. 48 años. Servicios generales. Foto / Semana Danilo Cangucu. “Soy de servicios generales en la calle afuera de la Nunciatura. Estos días las personas han estado cuidando la calle. Hoy se pensaba que iba a haber reguero y amaneció limpio. Como que la gente sabe que viene el Papa y cuida que todo esté limpio. A uno le da alegría ver al Papa, es algo indescriptible. Le trajo muchos mensajes a los jóvenes, a los niños y a los enfermos, mensajes de reconciliación para el país.”