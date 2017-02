Abraham Lincoln, ni tan santo

La escritora y periodista Elizabeth Brown Pryor sostiene en su libro Six Encounters with Lincoln que el prócer pudo haber tenido más defectos que virtudes.

Los libros de historia retratan a Abraham Lincoln como una figura intachable que defendió la democracia ante la adversidad y que desde la Presidencia logró abolir la esclavitud en Estados Unidos. Pero la escritora y periodista Elizabeth Brown Pryor sostiene en su libro Six Encounters with Lincoln que como mínimo en seis momentos claves el prócer demostró más defectos que virtudes. El texto pinta a “un hombre de ambición desmedida, cuyo pragmatismo contradijo muchas veces sus ideales soñadores, afectado por su apariencia extraña y su profundo desajuste social”, como concluyó sobre la obra The Wall Street Journal. El líder político, asesinado por John Wilkes Booth en 1865, también queda como un narciso que usaba su famoso sentido del humor para evitar las discusiones que lo incomodaban o para las que no tenía respuesta.